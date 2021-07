Egymást falják fel a lengyel lakáscégek, nagy étvágyú magyarok is vannak a piacon

Nem csillapodik a felvásárlási láz a lengyel lakáspiacon, amely sok szempontból figyelemre méltó a magyarországi főszereplők és az itteni szabályozási oldal számára is. Gyakorlatilag erődemonstráció zajlik, az elmúlt két évben, pont a járvány alatt felgyorsult a koncentráció, több jelentős cég új tulajdonoshoz került, s bár nem borultak fel az arányok, a versenyhivatal nyilván éber és lelassíthatja az átalakulást.

A nagyobb lengyel ingatlanfejlesztők és a külföldi cégek is terjeszkedni akarnak, de nagyon sok fejlesztőnek egyszerűen elfogyott vagy majdnem elfogyott a telek portfóliója, magyarul beépítették már a korábban megvett területet, s közben nem szereztek elegendő újat. Mintegy 640 fejlesztőt lehet felsorolni, közülük csak nagyon kevésnek van egynél több városban beruházása a hat meghatározó alpiacon.A felvásárlással való bővülés vagy a külföldiek esetén a piacra lépés üzletileg azzal is indokolható, hogy egy helyi, s körzetében jól beágyazott fejlesztő szinte akadálymentesen tudja elérni a különféle engedélyeket, ami rövidítheti a fejlesztési ciklust – mondta Paweł Sztejter, a JLL nemzetközi ingatlan tanácsadó cég szakértője.

Bérleti díjak és jövedelmek (forrás: numbeo.com) Bérleti díjak és jövedelmek (forrás: numbeo.com)

A jelentősebb felvásárlások közé sorolható, hogy a Dom Development többségi részesedést szerzett az északi-tengermellék három városában aktív Euro Styl cégben, a Robyg megszerezte a Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane társaságot, valamint az Echo Investment megvette az Archicom nevű vállalat 66 százalékát.

A mostani felvásárlással az Echo-Archicom páros a legnagyobb bérbeadásra és eladásra szánt lakásfejlesztő lett az országban. Csak 2021-ben 7000 lakás építését kezdik meg, és további 15 000 eladásra szánt lakás áll előkészítés alatt. Érdekes, hogy magát az Echot nem más, mint a magyar WING kebelezte be.

Más nemzetközi szereplők is nagyon bekezdtek: az ARES befektetési alap megvásárolta a Murapol céget, míg a cseh fejlesztő és befektető Crestyl a Conerstone Partners befektetési céggel közösen az egyik legnagyobb fejlesztő-kivitelezőt, a Budimex Nieruchomości-t tette a zsákjába.

Nominális lakásárak Európában (forrás: MNB, numbeo.com) Nominális lakásárak Európában (forrás: MNB, numbeo.com)

A WING-nél jóval előbb, már a múlt évtized elején „fedezte fel” magának a lengyel piacot a Futureal Csoporthoz tartozó Cordia. A tájékozódás után – több lépcsőben – megvette a Polnord ingatlanfejlesztő vállalatot, amelynek igencsak jelentős a lakás portfóliója. A Cordia idén 745 új otthon értékesítését tervezi Lengyelországban, ami a vállalatcsoport összes piacán megcélzott idei mennyiség közel fele.

"Évente mintegy 750-900 lakás eladásával számolunk Lengyelországban, de a további telekvásárlási terveinket is figyelembe véve a későbbiekben elérhetőnek tartjuk az évi több mint ezer otthon értékesítését is." - mondta Földi Tibor, a Cordia International igazgatóságának elnöke.

A legfrissebb adatok is azt támasztják alá, hogy ígéretes piacról van szó: a JLL jelentése szerint 2021 első negyedében rekordszámú lakás kelt el Varsó, Krakkó, Wroclaw, a Trójmiasto (azaz Hármasváros, angolul Tri-City néven ismert, Sopot, Gdansk és Gdynia városát felölelő településegyüttes) kombinált elsődleges piacain, vagyis az egy évvel korábbinál 3 százalékkal több, összesen 19.500 otthon talált vevőre, miközben az árak visszafogottan, de folyamatosan nőttek, ráadásul további áremelkedésre van kilátás. A Cordia Krakkóban, Varsóban, a Hármasvárosban aktív, de a tervek szerint más városokra is kiterjeszti majd tevékenységét. Az elmúlt néhány hónap során a három új fejlesztést indított el.

Építkeznének a lengyelek A Deloitte Property Index legfrisebb adatai szerint az új építési engedélyek tavalyi számát nézve Magyarország ezer lakosra vetített 2,31-es mutatója elmarad a környező országok mutatójától. Az ezer főre jutó építési engedélyek száma például Lengyelországban 5,85, Csehországban 3,29, Szlovákiában pedig 3,62 volt. 2020-ban a vizsgált országok közül Ausztriában bővült a legdinamikusabban a lakásállomány. Az országban az ezer főre jutó építési engedélyek száma meghaladta a 10-et.

Az üzleti célú bérlakásépítés egyelőre fejletlen Lengyelországban is. Kevés olyan alap működik, amelyik kifejezetten a lakásokra összpontosítana. A nagy nemzetközi tanácsadók úgy látják, hogy az ország mérete és potenciálja miatt több nagy páneurópai alap is kész lenne beszállni, méghozzá felvásárlással, s a megvett fejlesztő cégeket aztán egy fejlesztést és bérbeadást is végző céggé alakítani. Egyelőre nem sok példa van erre, de a német TAG Immobilien nem régiben megvásárolta a Wrocławban működő Vantage Development céget és a jelek szerint jól halad az átalakításával.

A JLL szakértője megjegyezte még: sok lengyel ingatlanfejlesztő a rendszerváltás utáni pár évben jött létre, többnyire családi vállalkozásokból nőttek viszonylag nagyra. A vezető sok esetben a tulajdonos is, aki már a hetvenes éveiben jár. Nekik egyetlen észszerű kiszállás lenne a cég értékesítése, s ezzel pénzre válthatják az évtizedek alatt felépített vagyonelemet.