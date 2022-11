Erősödéssel indult szerdán a forint

A rakétatámadásról egyre több információ szivárog ki, ami azt sejteti, hogy nem orosz provokáció történt, hanem egy eltéved rakéta csapódott be. Az orosz gyártmányú eszköz kapcsán az továbbra is kérdőjel, hogy honnan lőtték azt ki. Az információk hatására a befektetők némileg megnyugodtak, ami hatott szerda reggel a forint árfolyamára is.

Ennek köszönhetően az euróval szemben a forint 409,50 körül kezdte a szerda reggelt. A svájci frank jegyzése 414,75 forintról 419,19 forintra nőtt, a dolláré pedig 391,94 forintról 396,35 forintra emelkedett. Az euró jegyzése 1,0379 dollárról 1,0353 dollárra gyengült.