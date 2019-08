Javultak a Richter kilátásai a menedzsmentje szerint

Négy területen is sikerült előrelépnie a Richternek 2019 első felében – közölte a ma reggel publikált gyorsjelentését követő sajtótájékoztatóján a társaság vezérigazgatója, Orbán Gábor. Az egyik a bipoláris depresszió elleni készítménye, amely törzskönyvi engedélyét május végén adta meg az amerikai hatóság.

Ez azért nagy jelentőségű a magyar gyógyszergyártó számára, mert az USA nagy piac, jelentős a potenciális páciensek köre – az ő ellátásukból iparági becslések szerint akár félmilliárd dollárnyi bevételt is lehet realizálni. Ráadásul a májusi, júniusi licencmegállapodások alapján a világ egyre több részén elérhető már a termék, így Ausztráliában, Új-Zélandon, Latin-Amerikában, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, valamint Norvégiában és Lettországban. Nyugat-Európában már csak Franciaország, Spanyolország és Nagy-Britannia lefedetlen e tekintetben, ám Orbán Gábor szerint van esély arra, hogy a spanyolokkal sikerül partnerségre jutniuk.

Ugyancsak előrelépett a Richter a nőgyógyászati területen. Annak ellenére, hogy az Esmya forgalmának számottevő visszaesése tartós maradhat, ezt ellensúlyozhatja a portfolió bővítése. Az ehhez vezető út fontos lépése volt a kutatás-fejlesztési egységnek számító Everest cégben való Richter-részesedés növelése egy 15 millió dolláros tőkemelés révén. Ennek az együttműködésnek az eredménye 2021-22-ben várható.

Az viszont már a magyar gyógyszercég rövidtávú kilátásait javíthatja, hogy a csontritkulás elleni bioszimiláris hatóanyaga augusztus második felében az EU-piacra kerülhet – miután annak szabadalma lejár –, ahol azt azonnal bevezetik. Az onkológiai és reumatológiai célú készítményének szabadalma ugyan csak 2025-ben jár le az Egyesült Államokban, de a Richter már most felkészül erre, a gyártás Debrecenben kezdődhet meg.

Még ha első olvasatra furcsának is tűnhet, a szerializáció is hozott pozitívumokat a Richter számára. Bár az emiatti árbevétel-kiesés az első félévben 8 millió eurót tett ki és éves szinten akár a 20 millió eurót is megközelítheti, miután a szerializáció által érintett termékek értékesítése a gyógyszergyártási árbevétel több mint felét adja. E negatív hatást azonban a termelékenység javításával (személyi változtatásokkal, a munkaerő-tartalékok növelésével, több gyártósor beállításával) sikerült valamelyest enyhíteni – jelentette ki Orbán Gábor. Hozzátéve: a szerializáció miatti termelékenység-kiesés összességében 10 százalékos lehet.

Ami pedig 2019 második felének kilátásait illeti, a Richter gyógyszergyártásból származó, euróban számított forgalma 2-3 százalékkal emelkedhet, összbevételei – a nagykereskedelemmel együtt – pedig 5-6 százalékkal. Ezen belül Magyarországon és az Egyesült Államokban (utóbbiban a Vraylar nélkül) stagnáló bevétellel számol a társaság, a közép- és kelet-európai régióban 5, Oroszországban közel 10, Kínában 20 százalékos csökkenéssel. Ezzel szemben az EU-15 országaiban és Ukrajnában a forgalma 10-10 százalékkal bővülhet, míg Latin-Amerikában és az egyéb piacokon lehet stagnálás, de akár 5 százalékos gyarapodás is.