K&H: soha ilyen optimisték nem voltak a fiatalok a családalapítást illetően

Sok fiatal távozott a mamahotelből, azaz elköltöztek a szülői házból. A K&H ifjúsági indexe szerint az idei első negyedévben a 19-29 éves fiatalok 43 százaléka élt a szüleivel együtt. Ez lényeges csökkenést jelent a korábbi időszakhoz képest: felmérés több mint 6 éves történetében a szülőkkel élő fiatalok aránya folyamatosan 48-62 százalék között mozgott. A mostani eredmények alapján viszont 57 százalék él önálló háztartásban, jellemzően a nők és a dolgozó fiatalok.

A fiatalok többsége - 60 százaléka - egyébként jóban van a szüleivel. A válaszadók kevesebb, mint fele (43 százalék) érzi úgy, hogy elegendő ideje van a családjára. A legtöbben (47 százalék) azonban valamivel több időt tartanának ideálisnak. A felmérésből az is kiderült, hogy a párkapcsolatát a megkérdezettek 80 százaléka érzi stabilnak, és mindössze 9 százalékuk látja problémásnak.



Jöhet a család?

A K&H ifjúsági indexe negyedévről negyedévre megnézi a fiatalok családalapítási kedvét is, ez az idei első negyedévben kedvezően változott. A kutatásból kiderült, hogy az érintett korosztály tagjainak közel harmada - 31 százaléka - pozitív változást tapasztalt a családalapítás körülményeiben. Az optimisták aránya rekordszintet ért el, soha nem volt még ilyen magas az elmúlt 6 évben. Azonban a pozitívan gondolkodóknál még mindig többen vannak azok (a válaszadók 34 százaléka és leginkább a budapestiek), akik a körülmények romlásáról számoltak be. Közel ugyanennyi fiatal, 35 százalék, pedig úgy érzi, hogy szerinte nem változott semmi.

A fiatalok a jövőt is pozitívan látják: 40 százalék arra számít, hogy a családalapítást meghatározó tényezők javulni fognak a következő egy évben, ami újabb rekordot jelent. 38 százalék látja úgy, hogy jövőre sem változik érdemben a helyzet, míg 22 százalék – főleg a munkanélküliek - kedvezőtlenebb körülményekre számít.