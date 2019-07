Lakáshitel-kiváltás: milliókat érő húzás?

Kevesen csinálják, pedig rengeteget spórolhatnak: hitelkiváltással akár tízezrekkel is csökkenhet a havi törlesztő. A szakértőket kérdeztük, pontosan mennyi is maradhat a pénztárcában, ha lecseréljük a kölcsönünket.

Bár az egyik legokosabb lépés, amit egy hitellel tehetünk, hogy az idők folyamán terheinken könnyítve olcsóbbra cseréljük, mégsem tolonganak a kedvezőbb kölcsönökért az adósok. Pedig közel 200 000 adóst fenyeget a törlesztőrészlet emelkedése: a meglévő lakáshitel-állomány 60 százaléka változó kamatozású, azaz fennáll a lehetősége, hogy emelkedik a hitel kamata.

A kamatkockázat olyannyira lehet veszélyes, hogy a jegybank és a hazai kereskedelmi bankok nemrég kampányba kezdtek, és levélben tájékoztatják az érintetteket a hitelkiváltás előnyeiről: mindössze egy szerződésmódosítással lehetőség lesz biztonságosabb, fix kamatozású hitelre váltani. Igaz, az új konstrukció kezdetben kicsit drágább lehet, de egy emelkedő kamatkörnyezetben nagyon gyorsan kiderülhet, hogy jó lóra tettünk a kamatfixálással.

Mennyi az annyi?

Persze nem csak ebből a célból érdemes időről időre áttekinteni a bankok kínálatát, hogy találunk-e a sajátunknál kedvezőbb hitelkonstrukciót. A Bank360 szerint több ezer forintot spórolhatunk havonta, ha régen felvett hitelt váltunk ki, hiszen az elmúlt években drasztikus mértékben estek az átlagos hitelkamatok - a jegybanki statisztikák szerint idén áprilisig átlagosan 5 százalék volt a kamat, míg 2014-2015 körül kétszámjegyű mutatóval is találkozhattunk.

Nem csak a régi hitelek kiváltását érdemes megfontolni, de az újonnan felvettet is, ha nem voltunk elég alaposak és nem a számunkra legkedvezőbb kölcsönt választottuk. Pedig éppen ilyen döntésekhez használható az ingyenes adósságrendező hitelkalkulátor, amellyel gyorsan és könnyedén találhatjuk meg személyre szabottan a legjobb ajánlatot.

A kalkulátor segítségével egyszerűen átlátható, mennyit is spórolhatunk egy jó döntéssel: 20 millió forintot 20 éves futamidőre 10 éves kamatperiódussal felvehetünk akár 8,27 százalékos hiteldíjmutatóval. Ha ezt cserélnénk le olcsóbbra, az összehasonlítás szerint már 4,81 százalékos THM-mel ellátott adósságrendező hitelt is találhatunk.

Aki tehát elég alapos és utána jár a lehetőségeknek, milliókat spórol: az eredeti hitel törlesztőrészlete 164 768 forint, ám az adósságrendezés után az új kölcsöné már csak 128 699 forint, azaz közel 40 000 forintot spórolunk havonta. Még szembetűnőbb a különbség, ha a teljes visszafizetendő összeget nézzük: ha minden rendben megy a visszafizetéssel és 10 év után sem változik a kamat, 39 798 940 forint lenne a visszafizetendő az eredeti kölcsönnél, míg az adósságrendező hitel esetében 30 904 360 forintot fizetnénk vissza a futamidő végére. azaz közel 9 millió forint a különbség a két kölcsön között.

Olcsóbb vagy rövidebb?

Nem csak az alacsonyabb törlesztőrészlet szól a lakáshitel-kiváltás mellett. Ha egyébként nem okoz gondot annak fizetése, választhatunk rövidebb futamidővel adósságrendező hitelt, ugyanakkora törlesztőrészlettel. Így hamarabb fizetjük vissza a kölcsönt, aminek előnye, hogy kevesebbet fizetünk ki a kamatra.

Fenti példánknál maradva: 20 éves futamidőhöz képest 14 év alatt is letudhatjuk az adósságrendező hitelt, ha kitartunk a magas, 162 704 forintos törlesztőrészletnél.

Sőt, akár új forrást is vonhatunk be céljainkhoz adósságrendezés során. Az olcsóbb hitelből ugyanis értelemszerűen többet is felvehetünk, ha vállaljuk a korábbival megegyező futamidőt és törlesztőrészletet. Ez a példánknál maradva nagyjából 6 millió forintot jelent a fennálló tartozáson felül, amelyet szabadon felhasználhatunk az adósságrendezés után, azaz összesen 26 millió forintot igényelhetünk, ha az ingatlanfedezet és a jövedelmünk ezt lehetővé teszi.

Tényleg ennyire egyszerű lenne?

Noha az összehasonlítás tényleg csak néhány kattintás, az igénylés már nagyobb erőfeszítésekkel jár, de ahogy láthattuk, milliókat spórolhat az, aki elszánja magát a lépésre. A hitelkiváltás során ismét át kell esni a bírálaton, amely rengeteg papírmunkát és időráfordítást jelent. Az új hitelt nyújtó bank szintén felbecsülteti az ingatlanunk értékét, ami több napot is igénybe vesz.

Szerencsére ez nem mindig van így: ha csak biztonságosabb, fix kamatozású hitelre vágyunk, azt egyes bankoknál szerződésmódosítással is végrehajthatjuk. Ugyanez a lehetőség pedig mindenkinek fennáll majd, akiket a bankok levélben keresnek meg a kamatrögzítéssel.