Már csak heti 50 milliárdot kínál fel a kincstár a MÁP Pluszt jegyzőknek

Vagyis május elején mintha visszatérni látszana a befektetői érdeklődés a MÁP Plusz iránt. A javulás mögött az állam jelentette garancia állhat, egyre többen akarják biztonságban tudni megtakarításaikat. Valamint lejáró egyéb befektetéseik újrapozícionálása is a MÁP Plusz felé fordíthatta a lakosság figyelmét. A jegyzések azonban továbbra sem teszik indokolttá, hogy 50 milliárd forint fölé emeljék a mennyiséget.

A lelkesedés lohadásának első jelei már a járvány kitörése előtt jelentkeztek, de igazán csak március végén esett be a forgalom, az akkor kibocsátott papírok állománya 30 milliárd forint alá került, de áprilisban előfordult ennél is rosszabb heti jegyzés. Ehhez képest a két héttel ezelőtti 38 milliárdos jegyzés jó eredménynek számított, a legutóbbi jegyzés pedig még jobbnak.

Tavaly nyáron robbant be a piacra a Magyar Állampapír Plusz, amely rendkívül impozáns kamatozásával - az öt éves futamidő alatt éves átlagban 4,95 százalékot kínál - rögtön a megcélzott lakossági befektetők kedvencévé vált . Az állomány gyorsan kezdett felépülni, idén március végén már 3747,9 milliárd forint megtakarítást tartott a lakosság ebben az instrumentumban.

