Már látható csökkenést mutat az új lakbérindex

Közös lakbérindexet fejlesztett a KSH és a legnagyobb hazai ingatlanhirdetési portálnak számító ingatlan.com. A két szervezet ezentúl rendszeresen fogja közölni az adatokat, illetve további elemzéseket is. Az index hangsúlyozottan csak a kínálati árakat mutatja és nem a teljes piacról, de annak döntő részéről szól. Már jelentős csökkenés látszik tél óta.

a fővárosi piacon most 20-30 százalékkal több ingatlant kínálnak hosszú távú albérletre, mint egy évvel ezelőtt, ráadásul 15-30 százalékkal kedvezőbb áron. Az ingatlanközvetítő vállalat tapasztalatai alapján vidéken is hasonló a helyzet. Az elemzés szerint a fővárosi albérletpiac alakulását leginkább a külföldi diákok és munkavállalók, illetve a belföldi diákok kereslete határozza meg: az előbbi két csoport például a bérlők mintegy 80 százalékát tette ki az elmúlt években, azonban az idén szinte teljesen eltűntek a bérlők közül.

Kérdésünkre, hogy a bérleti tranzakciós oldalra jobban rálátó nagyobb közvetítői hálózatokat is bevonják-e a későbbiekben, Székely Gáborné, a KSH Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály Lakásstatisztikai osztályvezetője azt mondta: "Hasonló együttműködési lehetőség témakörtől függetlenül minden olyan gazdasági szereplő számára nyitva áll, amely biztosítani tudja a statisztikai adatbázisok iránti minőségi elvárásokat." Lapunknak válaszolva az is elhangzott, hogy az egyik nagy hálózat már jelezte érdeklődését és kész megosztani tapasztalatait.

Egyéves előkészítés után a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az ingatlan.com elindította a „KSH-ingatlan.com lakbérindex” nevű új mutatót. A portál kereste meg a hivatalt és átadta 2015 óta vezetett adatait és statisztikáit, a későbbiekben is ezt teszi, így havonta fogják közölni a több mutatóból kiszámított index értékét.

