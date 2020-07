Megszavazták: az önkormányzatok maguk dönthetik el, kinyírják-e a rövidtávú lakáskiadást

Korábban úgy tűnt, egységesen, országos szinten évi 120 napban maximalizálják a rövid távú lakáskiadást -ezzel a főleg a szállodaüzemeltetők által erőltetett javaslattal gyakorlatilag ellehetetlenítették volna az ebben a szektorban működő vállalkozásokat. Később Gulyás Gergely jelentette be, hogy inkább az önkormányzatokra bízzák a szabályozást.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Országgyűlés keddi ülésén azt mondta: az albérlet- és ingatlanárak, valamint az adózási hatások miatt indokolt a rövid távú szálláshely-kiadás szabályozása. Hozzátette: azért is fontos a szabályozás, mert a rövidtávú lakáskiadás jelentős napi szintű gondokat okoz a társasházakban, ahol a turisták és a lakók életét kellene összehangolni.

Az elfogadott javaslat indoklásában kifejtették, a rövid távú lakáskiadás nagyarányú elterjedése az ingatlan- és albérletárakat is megnövelte a fővárosban, emellett a társasházi együttélésben is konfliktusokat okozott - írja az MTI.

Az új szabályok értelmében magánszálláshelynek tekinthető a magánszemély, vagy egyéni vállalkozó legfeljebb nyolc szobás és tizenhat ágyas lakása, üdülője, míg egyéb szálláshelynek a más tulajdonban álló, nem szálláshely-szolgáltatási céllal hasznosított, legfeljebb 25 szobás és száz ágyas épületrészek számítanak, ahol az egy szobában található ágyakat külön-külön is kiadják.

