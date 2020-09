Megszédült a pofontól a készház-építés Magyarországon

A szövetség tagjai a piac egészére jellemző visszaesés dupláját, több mint 40 százalékos forgalomcsökkenést jeleztek, miután 2018-ban 322, tavaly 379, idén viszont mindössze 225 épületet adtak át. A csökkenés szinte kizárólag az alsó-közép árkategóriában látszik, a prémiumszegmensben egyáltalán nem. Az utóbbi hetekben azonban már éledezni kezdett a piac, és a korábbinál többen kezdtek bővítésben gondolkozni, amire a CSOK is lehetőséget kínál - írta a Világgazdaság.

Hozzátette, hogy a drágulás nyomán alapvetően módosult a vásárlók által kért kivitelezési fokozat is: tavaly még a kereslet 90 százalékát a kulcsrakészre kivitelezett épületek adták, idén viszont már csak minden harmadik-negyedik vevő igényli a csaknem teljesen kész állapotú házat, a többség saját erőből, rokonokkal, ismerősökkel vagy számla - és így garancia - nélkül dolgozó kivitelezőkkel építi tovább az otthonát.

