Miért kellett még egy sportcsatorna? Itt a válasz

Sokakat meglepett, hogy a járvány alatt elindult a sportcsatornájuk, az ARENA4. Ennél talán már csak az okozott nagyobb meghökkenést, amikor júliusban bejelentették, hogy megszerezték az NFL közvetítési jogait. A három legnagyobb szolgáltatók közül azonban csak az egyik kínálatában szerepelnek. Korábban a rajongók a labdarúgó topbajnokságok esetében átélhettek olyan helyzetet, hogy az új csatorna csak nehézkesen került be a szolgáltatók kínálatába. Most is előállhat ilyen helyzet?

Az a tapasztalatom, hogy a kábelszolgáltatókkal való tárgyalások során kulcskérdés, hogy milyen ár-értékarányú tartalmat kínálunk nekik. A Newtwork4-nek négy szórakoztató csatornája van jelenleg, a TV4, a STORY4, a GALAXY4 és a FILM4, és ezek kivétel nélkül szerepelnek minden nagy szolgáltató kínálatában. Ha megnézzük, hogy milyen feltételekkel kínáljuk a csatornákat a szolgáltatóknak, illetve mekkora a csatornák közönségaránya, akkor azt gondolom, hogy mi reális áron kínáljuk ezeket. Hasonló lesz a helyzet az ARENA4 esetén is. Ezek alapján, illetve az említett csatornák révén is kiépített jó kapcsolatrendszer miatt azt reméljük, hogy szépen ütemesen be fogunk kerülni a kábelszolgáltatók kínálatába. Annak nagyon örültünk, hogy a Vodafone (amelynek kábeltévés üzletága korábban a UPC volt – szerk.) a kezdetektől nyitott volt arra, hogy terjessze a csatornát. Nekik már az a kínálat is érdekes volt, amit az NFL nélkül összegyűjtöttünk, és a Vodafone-UPC összeolvadás környékén, tavasszal, be tudzunk kerülni a kínálatukba. Ráadásul az utóbbi időben az ARENA4 bekerült több kisebb szolgáltató, így például a PR Telecom és a Hello HDcsomagjaiba is.

Ennél is fontosabb, hogy július végén sikerült megállapodni az Antenna Hungáriával, és náluk is látható lesz a csatorna. Most nagyjából egymillió háztartásnál járhatunk, tehát a teljes piac negyedét lefedtük. Természetesen azon dolgozunk, hogy a piac két másik nagy cégével, a Telekommal és a Digivel is megállapodjunk. Nem aggódunk, úgy vélem, hogy képesek leszünk viszonylag gyorsan végigmenni a piacon, az ARENA4-et megelőzően alapított csatornánk, a FILM4 esetében, az indulást követően egy éven belül sikerült mindenkivel megállapodni.

Borsány-Gyenes András (Fotó: Herczeg Eszter) Borsány-Gyenes András (Fotó: Herczeg Eszter)

Akkor csupán a megfelelő árazáson múlik, hogy terjesszék például az ARENA4-et? A szolgáltatók részéről időnként olyan kifogások hangoznak el, hogy nem fér el újabb csatorna a kínálatukban.

Azt látni kell, hogy kulcsfontosságú, hogy egy-egy csatorna ár-értékarányban mit kínál. Vannak olyan portfóliók, amelyek reálisan vannak árazva, és lehet hallani arról is, hogy néhány esetben jelentősen túlárazzák a kínált tartalmakat a tévés cégek. A digitalizáció révén egyébként a csatornaszám jelentősen növekedett, ez tehát nem kellene, hogy szűk keresztmetszetet jelentsen. Ráadásul a szolgáltatók számára is jó, ha több jó tartalmat kínáló csatornát tudnak kínálni. Az előfizetők számára a digitalizáció nem egy elvont technológiai fogalom, hanem olyan dolgokban ölt például testet, hogy mennyi csatorna érhető el a csomagjában. Relatíve szűkebb műszaki keresztmetszet egyébként éppen az Antenna Hungáriánál van, de azt gondolom, jelzésértékű, hogyha ők is megtalálták az ARENA4 helyét a kínálatukban, akkor a többi szolgáltatóhoz is be kellene férnie.

Ha már számosság, van olyan vélemény is, amely szerint így is túl sok a sportcsatorna a piacon. Feltételezem, hogy Önöknek más a véleménye, hiszen máskülönben nem indították volna el az Arena4-et. Erről mit gondol?

Az egész piacra úgy érdemes ránézni, hogy a tévés médiacégeknek ma nem csatornákban kell gondolkodniuk, hanem tartalomban. Ráadásul ezt sem feltétlenül a tévé előtt ülve fogyasztják a felhasználók, hanem sokszor online. Erre mi is reagálunk, hiszen létrehoztuk a NET4 nevű projektet, amin belül a szórakoztató tartalmaink PREMIER4 néven lesznek elérhetők, míg a sport részre az ARENA4+ szolgál.

Úgy gondolom, a tematikus tartalmak, különösen a sport esetén meghatározó, hogy melyik csatorna milyen jogokat tud megszerezni. Amikor a csatornák szaporodása, a piac fregmentációja szóba kerül, akkor mindenképpen érdemes megnézni, hogy kinél vannak fontos és kevésbé fontos jogok. Ha nem a hazai piacot, hanem a nemzetközi példákat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy Angliában is sok szereplő között oszlanak meg ezek a közvetítési jogok, míg Németországban például nagyon gyorsan a piac egyik fontos szereplője lett a DAZN (amit a sportközvetítések Netflixének is mondanak), amely már nem egy klasszikus csatorna, hanem egy online platform, mégis nagyon sok fontos jogot birtokol. Az emberek tartalmakban gondolkodnak, abban, hogy mit szeretnének nézni, így a kérdés az, hogy ehhez hogyan juthatnak hozzá. Természetesen demográfiailag jelentős különbségek vannak aközött, hogy ki milyen platformot választ, de a lényeg így is az, hogy a nézők a tartalmat követik. Tehát akinek jó tartalma van, az tud a piacon versenyezni. A kérdést egyébként fel lehetne tenni annak a vállalatnak is, amely – ott történetesen én is jó ideig dolgoztam – anno a négy nagy futballbajnokság jogait két csatornára szétosztva sugározta. Ők ma is két csatornával dolgoznak, de ma már egy nagy bajnokság mellett a török vagy a portugál liga meccseit lehet náluk nézni.

Tévés szempontból a legfontosabb sportközvetítési jogok:

Forma-1, Bajnokok Ligája, Európa-Liga, Premier League, Moto GP, Bundesliga, La Liga, Serie A, NFL, NBA, Kézilabda BL

A magyarországi sportcsatornák piacát hogyan látja?

Az M4 Sportnak erős pozíciója van (ők birtokolják a Forma-1 mellett a Bajnokok Ligája közvetítések első választási jogát, és több más, magyar érdekeltségű, de nemzetközi esemény mellett a magyar első és másodosztályú labdarúgó bajnokságok jogait – a szerk.), és a Spílernek is vannak értékes és most már hosszú távú jogai, hiszen a hírek szerint nyertek még egy kört a Premier League-ben és meghosszabbították a spanyol bajnokság közvetítési jogait is. Azt gondolom, hogy nekünk is vannak értékes, hosszú távú jogaink: a Moto GP például 2023-ig nálunk van, de az NFL-lel és az NHL-lel kötött szerződések is hosszú távra szólnak. Emellett nálunk is láthatók olyan PDC Darts események, melyeknek a jogait a Sport TV nem szerezte meg, de hasonló módon került hozzánk az amerikai egyetemi foci is, amit az NFL mérkőzések mellé egyszerűen elfelejtettek megvenni.

Erős kínálattal startol az ARENA4 Erős kínálattal startol az ARENA4

Az éppen megszerezhető jogokon túl voltak más érvek is, hogy a Network4 sportcsatornát indítson? Ön például több hazai sportcsatorna létrehozásánál bábáskodott.

Nem csak én, a csapatból többen is rendelkeznek ilyen háttérrel (Borsány-Gyenes András a Sport TV alapításában és a Digi Sport csatorna létrehozásában is fontos szerepet vállalt – LÁSD névjegy – a szerk.), de nem ez volt a fő érv. Amikor napjainkban a portfólió- és a tartalomfejlesztésén gondolkodunk, akkor más médiavállalatokhoz hasonlóan, két választási lehetőségünk van. Elmehetünk intenzíven a saját gyártású műsorok világába, vagy elmozdulhatunk olyan irányába, ahol fontos, hogy az adott időpillanatban kövessék a műsort a nézők. A sport az utóbbi kategóriába tartozik. Ráadásul úgy látom, hogy az ilyen tartalmak jobban támogatják az egyre fontosabbá váló online platform építését: mintha csinálnánk például egy jó főzős műsort vagy egy fikciós mű (sorozat, reality) előállítására fordítunk erőforrásokat. Arról nem beszélve, hogy ez utóbbiak brandjét fel kell építeni, míg például egy NFL mérkőzés kapcsán ma már nem kell elmagyarázni, hogy a néző mit fog kapni.

A brandek erőssége mellett a másik erős érv az volt, hogy a fikciós műveknél nagyon nehéz biztosítani a fenntarthatóságot, számos példa van arra, hogy egy sikeresen futó első évadot követően elkaszálnak egy műsort, mert a második évad már sokkal gyengébb számokat hozott. De arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy folytatás esetén felmerül, tudunk-e később ugyanazzal a stábbal dolgozni. Úgy láttuk, hogy a legjobb műsorkészítők az RTL, a TV2 és az HBO irányába mozdulnak el, és ha gyengébb minőségű stábot kapunk, akkor félő, hogy az determinálni fogja a végterméket is. Ráadásul sokkal nagyobb létszámmal kellene dolgozni, ami megint csak növeli a kockázatokat, miközben most egy viszonylag kis stábbal, nagyon hatékonyan tudunk működni. Összességében kommunikációs és tartalombiztonság szempontjából is azt gondoljuk, hogy ez jó választásnak tűnik a sport, mint tematika.

Névjegy - Borsány-Gyenes András Borsány-Gyenes András Nagy-Britanniában, a Sky TV-nél gyakornokként kezdte tévés karrierjét. Hazatérte után a Duna TV nemzetközi partnerekkel való kapcsolattartásért felelt, majd két évet töltött 1998.2000. között programigazgatóként a Magyar Televíziónál. Ezt követően az AMC jogelődje, a UPC Média vezetője volt, irányítása alattindult a Sport TV. Később alelnökként visszatért a Duna TV-be, majd Frei Tamással és a Sanomával közösen megalakította a Digital Mediát (DMC). 2009-ben, a Sanoma engedélyével projektmenedzserként irányította a magyar és román Digi Sport csatornák beindítását.

A TV2 felvásárlási kísérlete idején rövid időre kiszorult a DMC irányításából. Végül a céget a Glenshore pénzügyi befektetési tanácsadó segítségével megszerezte, jelenleg vezérigazgató és az igazgatóság elnöke. A DMC 2018-ban a 4-es szám köré gyűjtötte össze televíziós csatornáit, tavaly pedig bevezette a csoportot átfogó Network4 brandet.

A tartalombiztonság tavasszal azért megkérdőjeleződött, hiszen a járvány alatt a sportcsatornák archív üzemmódba kapcsoltak át, mert minden eseményt felfüggesztettek. Mi a garancia arra, hogy ősszel például lesznek NFL meccsek?

A járvány természetesen egy váratlan dolog volt, senki nem számolt vele. Nem kérdés, hogy egyszerűbb lenne a helyzet, ha nem sújtotta volna a világot. Az NFL azt közölte, hogy a bajnokság biztosan elindul szeptemberben. Maguk a termékek szerencsére adottak, ha halasztás lenne, akkor annak megfelelően közvetítenénk. Amennyiben esetleg mégis félbeszakadna, vagy elmaradna a szezon, amire az NFL illetékesei szerint kicsi az esély, akkor a jogok egy évvel automatikusan meghosszabbodnak. Mi azonban most úgy számolunk, hogy ősztől minden nap lesz amerikai foci, hiszen vasárnap lesz három NFL-mérkőzés, hétfőn ugyancsak az NFL-ből egy újabb találkozó, az úgynevezett Monday Night Football. Kedden lesz egy meccs az egyetemi bajnokságból, szerdán egy magazinműsor kerül képernyőre, majd csütörtök ismét NFL-találkozót közvetítünk. Pénteken és szombaton pedig ismét az egyetemi bajnokság, az NCAA College Football mérkőzései lesznek láthatók. Mind a magazinműsornál, mind a közvetítéseknél az a célunk, hogy szórakoztatóbbak legyenek, mint amit a nézők eddig kaptak.

Reméljük, valóban lesz bajnokság. Ugyanakkor az amerikai sportok esetében, legyen szó NFL-ről vagy NHL-ről, a legfontosabb mérkőzések gyakran éjszaka vannak. Mennyire jelent mindez problémát nézettségi szempont?

Akik nem élőben követik ezeket a bajnokságokat, azok a mostani technológiáknak köszönhetően később is megnézhetik ezeket a meccseket, ezt fel fogjuk kínálni nekik a tévében és online is. Érdekesség egyébként, hogy az éjszakai NFL-mérkőzések nézettségi számai az időpont ellenére is jók. Megnéztük a Nielsen méréseket, és az látszódott, hogy az éjszakai mérkőzések igen komoly számokat hoznak. Nem csak közönségarányban (ez azt mutatja meg, hogy az éppen a készülékek előtt ülők mekkora hányada nézi az adott csatornát – szerk.), hanem az abszolút elérésben, nézettségben is nagyon jók az eredmények. Érdekes, hogy például a Bundesliga, vagy a spanyol bajnoki mérkőzések többségét is felülmúlták. Ebből a szempontból egyébként ismét képbe jön az, hogy az NFL milyen erős brand, hiszen itt nem fordulhat elő az, ami a Premier League-en kívül a másik három nagy bajnokság gyengéje, vagyis, hogy a képernyőre kerülő mérkőzések közül csak a nagy csapatok meccseinek van kimagasló nézettsége. De ebből a szempontból azt gondolom, hogy a másik fontos hosszú távú jogunk, a Moto GP is jó választás, annak is markáns közönségbázisa van.

A Network4 csatornák alapvetően női tematikájúak voltak, míg a sportcsatornák nézői hagyományosan inkább férfiak. Nem tartják veszélyesnek a járt utat járatlanra cserélni?

Valóban, eddig a nézőink 75 százaléka nő volt, viccelődtem is azzal, hogy most annyi férfi nézőnk lesz, mint korábban soha 15 év alatt. Ilyen szempontból is helyes választásnak tartjuk ezt, mert olyan célcsoportot céloztunk meg, amiben látványosan gyengék voltunk. Ráadásul nincs kannibalizációs kockázat sem, nem a saját meglévő csatornáinktól fog nézőket elszipkázni az ARENA4. Amikor például a FILM4-et indítottuk, akkor reális veszély volt, hogy mennyi nézőt von el a STORY4-től.

Borsány-Gyenes András szerint az interaktív szórakoztatás a céljuk (Fotó: Herczeg Eszter) Borsány-Gyenes András szerint az interaktív szórakoztatás a céljuk (Fotó: Herczeg Eszter)

A tévécsatornák számára az online tartalomszolgáltatók, legyen szó a Netflixről, vagy például az NFL kapcsán a liga online platformjáról a Game pass-ról, mennyiben jelentenek ma konkurenciát?

Egyértelműen dinamikusan nő az online tartalom fogyasztása. A reprezentatív felmérések szerint ma Magyarországon, országos szinten 10 százalék felett van azok aránya, akiknek van valamilyen online platformhoz elérése. Ha a fővárosban néznénk, akkor a becslésem szerint ennek többszöröse lehet ez az arány, akár a 30-40 százalékot is elérheti. Jelenleg egy növekedési szakaszban vagyunk, a szereplők abban érdekeltek, hogy ne a konkurenciát lássák a másikban, hanem együtt építsék a piacot. Más lesz a helyzet, ha a totál elérés közelébe jutunk, amikor a verseny majd a szereplők között élesedni fog. A Game pass (az NFL online előfizethető szolgáltatása) egyébként nem jelent konkurenciát, arra az NFL-lel együtt úgy tekintünk, mint egy plusz szolgáltatásra, amit közösen népszerűsítünk majd.

Ha egy kicsit távolabbról nézzük a helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy vannak globális játékosok, vannak, akik regionális érdekeltséggel bírnak, és akik csak egy országban érdekeltek. Mi egyelőre az utóbbi kategóriába tartozunk, de dolgozunk azon, hogy kilépjünk más országokba is, és ez várhatóan belátható időn belül meg is fog történni.

Az online tér közösségépítésre, interaktivitásra is teret ad, amire számos nemzetközi példát láthatunk, de a hazai tévécsatornák ebben eddig nem voltak túl erősek. Mennyi lesz ez prioritás Önöknél?

Mostanra valóban jelentősen megváltozott a tévézés, míg korábban ez egy egyirányú történet volt és a tévéből beszéltek a közönséghez, manapság a fejlettebb piacokon ez kétirányú kommunikációvá alakult át. Az elérési lehetőségek, például az okostelefonok révén, vagy a közösségi média által jelentős fordulat következett be. Azt gondolom, hogy az jár el helyesen és az lesz sikeres, aki közösséget alkot a nézőivel, mi is erre fogunk törekedni. Az interaktivitást így akár az online platformon, akár a közvetítésekben komolyan fogjuk venni.

Ha már terjeszkedés, térjünk vissza az ARENA4-re! Információink szerint több fontos labdarúgó közvetítési jog fog lejárni a következő években, például a Seria A, a Bundesliga és a Bajnokok Ligája is. Várható, hogy versenybe szállnak ezekért?

Azt gondolom, hogy az indulás évében rendelkezünk annyi fontos joggal, amelyek révén stabil szereplők lehetünk a piacon. Természetesen figyeljük, hogy milyen elérhető jogok vannak és vizsgáljuk a terjeszkedés lehetőségét. A fent említett focis jogok mellett folyamatosan monitorozzuk a piacot, hiszen láthattuk, hogy az úgynevezett social sportok, legyen szó a dartsról, a snookerről vagy éppen a pókerről, sikeresen törtek be, de a küzdősportok közül az MMA esetében is hasonló volt a helyzet. Azt ugyanakkor ne felejtsük el, hogy mi most indultunk, ez egy fejlődési folyamat lépésről-lépésre haladunk előre.