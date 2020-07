Miért törtek ki a nemesfémek? Hány magyar vesztette állását Németországban?

Mindenütt azt halljuk, hogy az aranyat és az ezüstöt azért vásárolják, mert nagy válság van, és biztos menedéket keresnek a befektetők. De vannak itt más, technikai ok is a háttérben, ugyanis kifogyhatnak a széfekben őrzött készletek a nagy kereslet hatására. Meglepően kevéssé csökkent áprilisban és márciusban a Németországban dolgozó magyarok száma, csak néhány százzal. Hallgassa meg a hangfelvételt.

Ezekről az aktuális témákról beszélt Eidenpenz József, a Privátbankár.hu és az Mfor.hu szakújságírója a TrendFm Rádió Reggeli Monitor című műsorában.

Hétfőn történelmi csúcsot döntött az arany, 1940 dollár fölé is felment, az ezüst pedig szokatlanul nagy, hét százalékos ugrásokat produkált a napokban többször is. A sajtóban sűrűn ismételgetik a főbb okokat, mint a fontosabb nemzetközi jegybankok folyamatos pénznyomtatása, a kiszámíthatatlan, bizonytalan gazdasági helyzet, a biztonságos menedék iránti igény, a negatív reálkamatok. Van azonban egy olyan tényező, amelyről kevés szó esett, mégpedig a határidős piac sajátos működése is okozhat nagy árugrást.

Elfogynak az eladók az arany és ezüst piacán?

A határidős piacokon ugyanis fizikailag le kell szállítani a lejáratkor a fémet azoknak, akik még vételi pozícióban vannak. Ha pedig eljön a nap, lehet, hogy nem lesz elég fém a páncélszekrényekben. Emiatt a hagyományosan az eladói oldalon álló intézményi befektetők visszafogják magukat, alacsony tehát a kínálat, ez is hozzájárul az árrobbanáshoz.

Aranyrudak (fotó: BÁV)

A másik téma az volt, hogy Ausztriában márciusban hatalmasat esett a magyar foglalkoztatottak száma. Ennek mintegy kétharmada azonban májusban és júniusban már visszajött. Annak idején tavasszal a magyar munkaerőből bocsátották el a legtöbbet, később azonban ugyanúgy honfitársaink kapták a legtöbb keletkező álláshelyet. Ezzel együtt is év/év alapon még negatív a szaldó, kevesebben dolgoznak júniusban, mint egy évvel korábban.

Kicsi volt a lemorzsolódás Németországban

Németországban viszont az az érdekes helyzet áll fenn, hogy áprilisban is több külföldi dolgozott, mint egy évvel korábban. A magyarokra ugyan ez nem igaz, de náluk meglepően alacsony, néhány száz fős volt a lemorzsolódás a márciusi és áprilisi karantén-hónapokban.

