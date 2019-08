Mobilboom a bankolásban: Személyi kölcsön 5 perc alatt mobilra

Erőteljes növekedést mutat a személyi kölcsönök piaca, miközben egyre többen bankolnak mobilon. A K&H pedig új lehetőséget teremtett arra, hogy a két tendenciát kihasználja: augusztustól mobilbankon keresztül, azaz teljesen online is lehet igényelni személyi kölcsönt, amely akár öt percen belül megérkezhet a számlára, ígéri a bank közleménye.

A magyar piacon több mint 270 milliárd forint összegben adtak a bankok személyi kölcsönt az év első hat hónapjában, ami 29 százalékos emelkedésnek felel meg. A K&H júliusig 24 milliárd forint személyi kölcsönt folyósított az ügyfeleinek, ez pedig 41 százalékos növekedés éves szinten. Közben a mobiltelefonnal bankolók száma 60 százalékkal nőtt, a mobiltárcás fizetések összege pedig átlépte az 5 milliárd forintot május végén.



A magyar piacon nagyon kelendőek a személyi kölcsönök: jegybanki adatok szerint az év első hat hónapjában több mint 270 milliárd forint összegben folyósítottak ilyen hiteleket a bankok, ami 29 százalékos emelkedést jelent éves összevetésben. A K&H az év első hét hónapjában több mint 24 milliárd forint összegben folyósított személyi kölcsönt, ami éves összehasonlításban 41 százalékos emelkedésnek felel meg, az átlagos hitelösszeg pedig több mint 1,5 millió forintra rúgott.

A K&H-nál az ügyfelek egy része már 2016 júniusa óta tud teljesen online személyi kölcsönt igényelni a K&H e-bankon keresztül, 2018 novembere óta pedig már nem K&H-s ügyfelek is kérhetik a pénzintézet honlapján keresztül. A hitelfelvételhez nem kell bankfiókot keresni, mindössze néhány kattintásra, internetelérésre és videós azonosításra van szükség. Az online ügyintézés ráadásul környezetbarát megoldás: megközelítőleg évi 44 ezer oldal papírt spórol meg a hitelintézet ezzel.

„Az online csatornák népszerűségét mutatja az is, hogy idén júniusban több mint tízszer annyian igényeltek a K&H e-bankban személyi kölcsönt, mint januárban. Augusztustól pedig szintlépés következett: ezentúl a K&H-s ügyfelek a mobilbankjukból is kérhetik a személyi kölcsönt” – emelte ki Kuruc Péter, a K&H Bank hálózati támogatásának vezetője. A mobilos lehetőség jelentősen növeli az online igénylők számát a K&H várakozásai szerint. Arra számít, hogy az év végére az elektronikus csatornán történő személyi kölcsön igénylések a folyósítások legalább 15 százalékát teszik majd ki. Az igénylés után öt percen belül megérkezhet a kölcsön - akár 7 millió forintos összege - a feltételeket teljesítő ügyfelekhez.A K&H mobilbankos alkalmazását május végén 245 ezren használták aktívan, ez 60 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi felhasználói létszámot. A mobilbankolók körében a leggyakoribb tranzakció az egyenleglekérdezés és az átutalás. A bank arra számít, hogy év végén 270 ezren használják majd aktívan a mobilbankos megoldást. A mobiltárca is egyre nagyobb népszerűségnek örvend: az okostelefonba “telepített” virtuális bankkártyával történt fizetések összege május végén meghaladta az 5 milliárd forintot. A mobiltárcát aktívan használó ügyfelek a kártyás vásárlásaik 30 százalékát bonyolítják a telefonjukkal. Egy-egy vásárlás alkalmával pedig 3600 forintot költenek átlagosan.