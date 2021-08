Nem volt elég a Culinaris, újabb csúcsgasztró-céget vett az Origo extulajdonosa, az MKB egyik nagybefektetője

Érdekes tulajdonosváltásra bukkantunk a hivatalos céges adatbázisokban. Eszerint július 19-én a France Gourmet Foods Kft. százszázalékos üzletrésze Lóczki Jánostól a Dry Import Kereskedelmi Kft. nevű céghez került. Az ügylet pikantériáját az adja, hogy a Dry Import végső tulajdonosa egy cégen, a Dry Holding Kft.-n keresztül Száraz István. A vételár nem került nyilvánosságra, az azonban feketén-fehéren látszódik, hogy a Gránit Bank 210 millió forintos hitelt nyújtott a Dry Importnak, amelyet az egyhavi irányadó budapesti bankközi hitelkamatlábat (ez a hitelfelvétel idején 0,9 százalék volt) 2,5 százalékponttal megfejelve kell visszafizetni.

Száraz István neve 2013 végén lett közismert, akkor indította el a vs.hu nevű portált, mint később kiderült, a lapot kiadó New Wave Media Group Kft. az induláshoz szükséges több mint félmilliárd forintot a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank alapítványaitól kapta.

Kapcsolódó cikk Félmilliárddal segítették a magyar média üstökösét az MNB-s alapítványok A közzétett dokumentumok szerint időnként az alapítványi célokkal nem feltétlen harmonizáló kiadások is fellelhetőek.

2015 végén Száraz cége, a New Wave Media egy másik portált, az Origo.hu-t kiadó céget is megszerezte, több mint 4 milliárd forintért. A New Wave-t 2017 nyarán a jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám cége, a Magyar Stratégiai Zrt. vásárolta meg. A céget azóta már a Magyar Stratégiai Zrt. ingyen átadta a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak.