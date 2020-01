Nemsokára indul az első európai kannabisz-alap – de tudunk ilyen részvényeket venni

A magas kereslettel magyarázzák Európa első kannabisz-ETF-jének elindítását. A hasonló alapok Észak Amerikában népszerűek, sok százmillió dollárt kezelnek. Annak ellenére is, hogy a szektorban 2019 igencsak gyenge év volt. Aki azonban nagyon akart, eddig is tudott marihuána-részvényekre spekulálni – még Magyarországról is.

Az európai megtakarítók most először tőzsdén jegyzett alappal (ETF-el) is részesedhetnek a gyorsan növekvő marihuána-iparból – írta a Financial Times. A Purpose Investments kanadai alapkezelő csoport ugyanis azt tervezi, hogy január 13-án elindítja a Medical Cannabis and Wellness ETF-et, Európa első ilyen termékét. Ezt Németországban fogják bejegyezni, de elérhető lesz az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Írországban is.

A marihuána-alapok igen népszerűek bizonyultak Észak Amerikában annak ellenére, hogy a tavalyi év nagyon kedvezőtlen volt a szektor számára. (Főleg azért, mert a befektetők Donald Trump elnök újraválasztásától és a szabályozás újbóli szigorodásától tartanak – a szerk.)

A világ legnagyobb kannabisz-ETF-je, az amerikai ETFMG Alternative Harvest 673 millió dollár vagyont kezel. Árfolyama azonban tavaly 28,5 százalékkal esett. A második legnagyobb, a kanadai Horizons Medical Marijuana Life Sciences ETF is több mint 320 millió dolláros, és 33,8 százalékot bukott 2019-ben.

Ötszöröződhet a piac

A Purpose Investments már kezel egy kisebb marihuána alapot Kanadában, egyéb portfóliók mellett. A leendő európai ETF 80 bázispontos (0,8 százalékos) díjat számol majd fel a befektetőknek. Olyan vállalatok részvényeibe fog fektetni, amelyek a legális orvosi marihuána ágazatában tevékenykednek. (A növénynek két hatóanyaga van, a mámort okozó THC, valamint a CBD. Az utóbbi gyógyító hatású és nem pszichoaktív – a szerk.)

Két kannabisz-ETF árfolyama (ETFMG Alternative Harvest /NYSEMKT:MJ/ és Horizons Marijuana Life Sciences /TSX:HMMJ/). (Forrás: Tradingview.com)

A legális kannabisz-piac mérete közel 11 milliárd dollár volt globálisan 2018-ban. A Jeffries előrejelzése szerint 2029 re legalább 50 milliárd dollárra nő az értéke. Más becslések ennek háromszorosáról is szólnak – írja a Financial Times.

Intézményi befektetők veszik?

Emlékeztetnek rá, hogy az Egyesült Királyság is legalizálta az orvosi marihuánát 2018 októberében. Az egyik megszólaltatott szakember szerint elsősorban a private banking, a vagyonkezelők és más intézményi befektetők keresletére számítanak. Ezek a befektetői csoportok veszik elsősorban Észak Amerikában is a marihuána-ETF-eket.

A fűkínálat itthon

Megnéztük egy nagyobb hazai brókercég értékpapír-kínálatát, és a piac egyik fontos szereplője, a Torontóban bevezetett Canopy Grow részvénye is szerepel a listájukon. Ezen kívül négy, a Frankfurti Tőzsdén forgó certifikát is van erre a papírra. A német tőzsdén a tőkeáttételes Canopy Grow certifikátok (warrantok) száma pedig összesen 34.

A “cannabis” szóra további találatokat kapunk (részvényeket is, certifikátokat is). Így a szektor a magyarok számára már most is elérhető. (Annak jobban, aki nem ódzkodik a certifikátok plusz kockázataitól.) Sőt találtunk egy kanadai ETF-et is, az említett Horizons Medical Marijuana megvásárolható. (Amerikai ETF-eket viszont nem, de ez általános probléma lehet a Mifid-szabályozás miatt.)

Más egzotikumok

Bőven vannak egyébként más egzotikumok, például bitcoinra és ethereumra (etherre) szóló certifikátok is Frankfurtban. A svéd, stockholmi székhelyű Nasdaq Nordic tőzsdén pedig bitcoin– és ethereum-ETF-ek. Eközben az USA-ban a kriptodeviza-ETF-kezdeményezéseket egyelőre megtorpedózták a hatóságok.

