RTL Klub - már vasárnap jön a csatorna nagy dobása

Hétfői tévés összefoglalónkban jól sejtettük, hogy az RTL Klub tavaszra szánt nagy dobása akár már a héten képernyőre kerülhet, és ahogy prognosztizáltuk, úgy is lett: vasárnap este jön az Álarcos énekes. A sietség oka vélhetőleg az lehet, hogy a napokban a TV2 is bejelentette, hogy egy számos ponton hasonlóságot mutató formátumot tűznek februárban műsorra, Nicsak, ki vagyok? címmel.

Mindkét csatorna nagyszabású showműsorként és az év első tévés újdonságaként aposztrofálta a saját programját. Mindkét műsorban jelmezbe öltöztetett, elmaszkírozott énekesek adnak elő dalokat, a legnagyobb különbség talán az lesz (ami megkülönbözteti a két formátumot), hogy az RTL Klub műsorában, amelynek eredeti címe (The Masked Singer) a magyar fordítása „egyéni” versenyzők lesznek. Ezzel szemben a TV2 által megvásárolt Mysteries in the spotlight (magyarul: Nicsak, ki vagyok?) esetében háromfős csapatok küzdenek majd egymással. A korábbi hírek szerint a TV2 is meg akarta szerezni a The Masked Singer jogait, és miután arról lemaradtak, választották ki annak "román klónját".

A nyomozók és a műsorvezető - vasárnap indult az Álarcos énekes az RTL-en (Fotó: RTL Klub) A nyomozók és a műsorvezető - vasárnap indult az Álarcos énekes az RTL-en (Fotó: RTL Klub)

Az, hogy a csatornák sikeres formátumokat próbálnak meghonosítani a hazai piacon nem újdonság, az szokott kellemetlen lenni, ha a másolat lenyomja a drága pénzen megvett eredeti változatát. Így volt ez annak idején, amikor a TV2 besült a Big Brother második évadával, amit az RTL a Való Világgal elsöpört. Persze a közelmúltban láttuk ezt a helyzetet fordított alapállásban is, amikor a csatorna nagy reményeket fűzött A Fal című gameshowhoz, a TV2 viszont a hasonló jellegű Piramis című vetélkedővel lenyomta azt.

Nyilvánvalóan ezek miatt döntött úgy az RTL, hogy előre hozza az Álarcos énekes premierjét, erre utalt Kolosi Péter, az RTL Magyarország programigazgatója a csatorna keddi sajteseményén, ahol azt mondta: ha valakinek olyan versenytársa van, mint nekünk, akkor egy műsor tervezésekor fel kell készülni mindenféle lépésre.

Az RTL Klub azt is bejelentette, hogy február 9-től, vasárnap esténként 19:00 órától ismert hazai sztárok öltik magukra a teljes testüket elfedő, látványos álarcokat. A maszkok mögött lehetnek énekesek, színészek, valóságshow-hősök, humoristák, sportolók, bárki, aki már legalább egyszer belopta magát a nézők szívébe. A feladat pedig nem más, mint kitalálni, hogy vajon ki lehet a maszk mögött. A nézők nem maradnak ebben segítség nélkül. Négy Nyomozó követi az álarcok által „elhagyott” nyomokat, és egyetlen, de igen bonyolult ügyön dolgoznak: rá akarnak jönni, meg akarják fejteni a titkot, hogy kik vannak az álarcok mögött. Nyomozók csapatát erősíti Sebestyén Balázs, Gáspár Laci, az egyik legismertebb magyar youtuber, Dancsó Péter és Csobot Adél is. Az ő párja, Istenes Bence pedig a műsor vezetője lesz.

Hogy a TV2 műsora mikor indul, arról nincsenek információk, de várhatóan most hétvégén még nem fog képernyőre kerülni. Annyit ugyanakkor lehet tudni, hogy Till Attila vezeti majd és a csatorna korábbi közleménye szerint hat adást terveztek.