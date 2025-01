Szárnyra kapott a forint estére – csak jó szögből kell nézni

A kevésbé jó hír: ezt a jó teljesítményt a dollárral szemben nem tudta hozni a forint. Az amerikai deviza jegyzése nap közben 404 forint fölött is járt, aminél az esti 401,50 környéki jegyzés valóban kedvezőbb, de még mindig magasabb, mint a kedd esti, szerda reggeli 401 forintos árfolyam.

Ami a jó híreket illeti: egész szépen erősödött a forint az euróval szemben szerda estére. Főleg ha figyelembe vesszük, hogy kora délután még 416,20 forintnál is többet kértek egy euróért a bankközi devizapiacon – innen azonban nagy lendülettel ereszkedni kezdett a közös pénz jegyzése, ahogy az a Privátbankár Árfolyamkereső grafikonján is látszik:

Az euróval szemben váratlanul jó napot ment a forint, pedig kora délután még igencsak rosszul nézett ki a grafikon. A dollár viszont ma is többe kerül a magyaroknak, mint egy napja.

