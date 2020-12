Vajon melyik magyar cég lesz a következő felvásárlási célpont?

A “Global M&A in 2020: Impact of COVID-19” című jelentésben vizsgált joghatóságok több mint 60 százaléka az M&A tranzakciókkal összefüggő viták számbeli emelkedéséről számolt be, így a piaci szereplők megalapozottan kalkulálnak a jogviták további gyarapodásával 2021-ben.

A kiterjedt nemzetközi elemzés rámutat arra, hogy koronavírus-járvány a cégek túlnyomó többségét kedvezőtlenül érintette, azonban egyes vállalatok esetében a hatás akár pozitív is lehetett. Azok a vállalkozások például, amelyek már korábban belső technológiai változtatásokat eszközöltek, most a változásra irányuló folyamatok gyorsulását és ezzel együtt vállalkozásuk értékének növekedését tapasztalhatják.

Molnár Gábor, a DLA Piper Hungary partnere és társasági jogi és M&A csoportvezetője elmondta: „2020 második negyedévében jelentős lassulást tapasztaltunk a felvásárlási piacon, sok vállalat inkább a túlélésre, mintsem az M&A terveik megvalósítására koncentrált. Elmondható azonban, hogy a piac határozottan felpörgött a nyári időszak után: az esetlegesen eddig elhalasztott tranzakciók esetében a felek több esetben ismét tárgyalóasztalhoz ültek.”

A DLA Piper szakértőinek várakozásai alapján a technológiai, az élelmiszer-, italgyártó- és az élettudományi iparági tranzakciók továbbra is fölényben lesznek, de hamarosan megélénkülhetnek a nehéz helyzetben lévő szektorokban is az M&A üzletkötések – főleg a kiskereskedelemben, vagy a vendéglátásban és szabadidő-iparban, – különösen, ha a kormányok által eddig biztosított pénzügyi támogatások a későbbiekben visszaesnek.

Kovaloczy Áron, a DLA Piper Business Advisory kft. ügyvezető igazgatója, a DLA Piper pénzügyi és üzleti tanácsadási üzletágának magyarországi vezetője hozzátette: „2021 júliusa fontos mérföldkő lesz. Több mint egy éves törlesztési moratórium után ekkor hull majd le a lepel arról, hogy mekkora bajba kerültek a COVID járványnak leginkább kitett vállalatok, és mekkora nemteljesítő hitelállomány (NPL) alakul ki a bankoknál. Jövő év második felében derül ki igazán, hogy a járvány mennyi kényszereladást fog okozni, milyen hatással lesz a hazai M&A piacra.

Ez az időszak azért is lesz izgalmas, mert a törlesztési moratórium megszűnésével lényegében egyidőben kerül bevezetésre Magyarországon a Szerkezetátalakítási Irányelvnek megfelelő új szabályozás, amely új lehetőséget fog kínálni a nehéz helyzetben lévő, de életképes vállalatok számára, és ez várhatóan az M&A lehetőségekre is hatással lesz.”

Újabb mentőöv 2019 nyarán hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1023 irányelve, a Szerkezetátalakítási Irányelv, mely lehetőséget biztosít egy eddig a magyar jogban nem létező eljárás meghonosítására: az életképes, de nehézségekkel küszködő vállalkozások korai restrukturálására. A szerkezetátalakítás célja, hogy a fizetésképtelenség szélére sodródott adós egyes hitelezőivel vagy valamennyi hitelezőjével olyan szerkezetátalakítási tervet fogadjon el és hajtson végre, amellyel megelőzhető az adós fizetésképtelensége, illetve biztosítható a működőképessége. Az irányelv átültetése a nemzeti jogba tervek szerint a törlesztési moratórium megszűnésével lényegében egy időben, 2021 júliusában fog megtörténni.

A 2020-ban megfigyelhető globális M&A aktivitás nagyban tükrözi a világjárvány által vezérelt gazdasági növekedési irányokat. Az idei tranzakciók legnagyobb részét (18%) a technológiai szektor adja, amelyet az élelmiszer- és ital szektorban végrehajtott ügyletek követnek. Ezen adatok jól mutatják, hogy az alapvető élelmiszerek beszerzéséhez hasonlóan a digitális kereskedelem is létfontosságúvá vált az elmúlt hónapok során a korlátozások, lezárások következtében.

A különösen vonzó eszközök (pl. bizonyos gyógyszeripari és technológiai vállalatok) esetében rendkívül erős piaci verseny alakult ki az aukciók során, amelyek nagy számú ajánlattevő részvételével, rövid időn belül zajlottak le. A jelentés tanúsága szerint a vevők többsége továbbra is a többségi részvénypakett felvásárlását célozza, 2020 során ugyanakkor jelentősen nőtt a kisebbségi részvényügyletek aránya, mivel a vevők a rendkívüli gazdasági bizonytalanság idején törekednek a költségek és kockázatok mérséklésére.