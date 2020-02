Vehetünk-e elektromos autót hitelből?

De miből lehet ezt finanszírozni? Reális-e, hogy hitelből vásároljuk meg elektromos autónkat? A Bank360.hu szerint attól függ.

Az elektromos autók nem tartoznak a legolcsóbb járművek közé, vagyis biztosan mélyen a zsebünkbe kell nyúlni a zöldrendszámos autóért, a járulékos kiadásokkal, például kötelező biztosítással, vagy az amortizációs költségekkel nem is számolva. Ugyanakkor egyáltalán nem lehetetlen feladat hitelből villanyautót venni.

Hatszámjegyű a legolcsóbb

A legolcsóbb modellek ára jóval a hasonló kategóriájú benzines, dízeles darabok felett vannak. A piacon a fellelhető legolcsóbb új villanyautó a Skoda Citigo modellje, amely 6,5 millió forintért lehet a miénk. Összehasonlításképpen a legolcsóbb benzines Skoda a Fabia, amelyet 4 millió forint alatt is meg lehet kapni újonnan. A carsharing piacon is népszerű Volkswagen e-up 7,5 millió forintba kerül, a legolcsóbb VW modell, a Polo ezzel összevetve 5 millió forintért vihető.

A legalapabb villanyautók ára tehát nem olcsó, de azért a megfizethető kategóriába tartoznak. Egy néhány évvel ezelőtti statisztika szerint az új autók átlagára Magyarországon 6,9 millió forint, vagyis a legolcsóbb villanyautók nagyjából ebbe a körbe tartoznak. Természetesen a felszereltségben, komfortfokozatban van különbség.

Azért ha a szélesebb kínálatot is megnézzük, kiderül, hogy a tipikus elektromos autó nem ebbe a kategóriába tartozik. A legtöbb modell ára inkább 11-13 millió forint körül mozog, mint a Renault Zoe, a Peugeot 208 vagy a Mini Cooper is. A Tesla legolcsóbb darabja, a Model 3 majdnem 14 millió forintba fáj. Az igazi luxusért viszont jócskán 15 millió forint feletti összeget kell kifizetni.

Hitelből is lehet

Ez azt jelenti, hogy lehet hitelből villanyautót is venni, de inkább a két olcsóbb modell esetében reális az autóhitel felvétele, ha önerőnk nincs, vagy csak kevés. Az ugyanakkor a drágább darabok esetében is elképzelhető, hogy a benzines darabra már meglévő összeget hitelből pótoljuk ki. Ötmillió forint kölcsönt legfeljebb 96 havi részletre legolcsóbban 10,23 százalék THM mellett vehetünk fel a Bank360.hu autóhitel kalkulátor számításai szerint, ez esetben a havi törlesztő 74,5 ezer forint lesz.

Ennél több nem is biztos, hogy kell, mert az elektromos autók után állami támogatásra is lehet pályázni. Ez az autó bruttó árának legfeljebb 21 százaléka lehet, maximum 1,5 millió forint, az autó teljes ára viszont nem haladhatja meg a 20 millió forintot. Vagyis egy VW e-up 7,5 helyett 6, egy Skoda Citigo 6,5 helyett 5 millió forintért megszerezhető. Fontos, hogy a 2018 őszén indult pályázat az idén május 1-jén kifut, vagyis már csak kevés idő és lehetőség van arra, hogy a piaci árnál sokkal olcsóbban jussunk villanyautóhoz.

Használt villany

Használtan az elektromos autók is olcsóbbak, vagyis akinek nincs 6-7 millió forintja, de szeretne környezettudatos lenni, körülnézhet ezen a piacon is. Akár 3 millió forint alatt is meg lehet csípni egy-egy modellt, de érdemes azért az is figyelembe venni, hogy a régebbi modellek jóval kevesebbet tudnak futni egy töltéssel. Az utóbbi években rendkívüli módon megnőtt az akkumulátorok teljesítménye, így akár 400-500 kilométert is meg lehet tenni egy töltéssel - a kisautók 260, a 10-11 millió forintos sávban megvásárolhatók 300-350 kilométert bírnak -, vagyis nagyon sokat számít, mikori gyártmány a használt villanyautó.

Kérdés, hogy megéri-e 3 millió forint körüli összegért egy olyan autót venni, amellyel nem lehet kimenni a városból, ha például 5 millióért már olyat is kapni, ami Debrecenig is elmegy Budapestről. A négy-ötéves modellek ekkora összegért már elvihetők, de ezek teljesítménye is jóval a maiak alatt van.

Hétszemélyes

Ha már volt szó állami támogatásról, érdemes megnézni a Bank360.hu szakértői szerint, hogy a nagycsaládos autóvásárlást össze lehet-e kötni az elektromos autózással. Természetesen igen, sőt amennyiben a két támogatást össze tudják vonni, 4 millió forintot is lehet spórolni az ügyleten. Nem tiltja semmi a két támogatás egyidejű beszámítását, hiszen az egyik a hajtásnak szó, a másik pedig a nagycsaládos használatra lett kitalálva.

A Nissan modellje jöhet szóba, az e-NV Evalia, amely 12,8 millió forintért vihető el, ez pedig 8,8 millió forintra mérsékelhető a két támogatás összevonásával. Fontos, hogy aki élni szeretne a támogatással, annak sietnie kell, mert május 1-jét követően megszűnik az elektromos autók állami támogatása.