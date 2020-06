Veszteségből brutális nyereségbe fordult Mészáros Lőrinc MKB-tulajdonos cége

Egyelőre azonban erre még várniuk kell, hiszen az MKB közgyűlése a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) a koronavírus-járvány kapcsán kialakult veszélyhelyzet és annak a pénzügyi közvetítő szektorra gyakorolt hatásai okán közzétett döntését tudomásul véve úgy határozott, hogy az adózott nyereségből felosztható eredményt az eredménytartalékban hagyja. Ugyanakkor fenntartotta a jogot arra, hogy az MNB döntésében foglalt 2020. szeptember 30-ai határidő eltelte után e határozatát módosítsa, amennyiben az osztalékfizetést a körülmények lehetővé teszik - közölte lapunk kérdésére az április közepi közgyűlést követő sajtótájékoztatóján Balog Ádám, az MKB elnök-vezérigazgatója. Márpedig a fentiek ismeretében, ha most fogadnunk kéne rá, akkor arra voksolnánk, hogy mégiscsak fizet osztalékot a bank a részvényeseinek.

Ennek törlesztéséhez tehát a 2018-asnál tízszer nagyobb MKB-osztalékra lenne szüksége a társaságnak. Ennek meg is van az esélye, hiszen a bank tavaly újabb csúcsot döntött, még a tavalyelőtti 25 milliárdos profitra is rátett egy lapáttal, így végül az új rekord 44,1 milliárd lett. Ebből 6 milliárd jutna az Rkofinra, már ha a bank teljes profitját kivennék a tulajdonosok.

De nem sokkal drágább, 3 havi Bubor (ugyancsak 0,94 százalék) plusz 2 százalékos kamatozású a Gránit Bank hitele. Amelyből megmaradt 3,175 milliárd forint viszont az idén, egy összegben esedékes - derül ki az Rkofin tavalyi éves beszámolójából. Emellett még a Takarékbanknak is kell perkálni közel 370 milliót, plusz a két hitel kamatait, amelyek így összesen több mint 3,6 milliárdos terhet rónak e Mészáros-cégre.

Mészáros cége mindenekelőtt a tavaly év végére már amúgy is csak 29,8 milliós tulajdonosi, azaz tulajdonképpen saját magának adott kölcsönt nullázta le. Emellett az Rkofin faragott a Takarékbankkal és a Gránit Bankkal szemben fennálló tartozásából is. Így hosszú lejáratú, az egy éven túl esedékes kötelezettségként már csak egy tételt, a Takarékbanktól felvett 4,22 milliárd forint szabad felhasználású kölcsönt tartotta nyilván a társaság. Ennek törlesztése még kitart egy darabig, lévén, hogy a hitelszerződés szerint 60 százalék visszafizetése 8 egyenlő részletben esedékes, a fennmaradó 40 százalék pedig a lejáratkor, egy összegben.

Ez a tavaly kifizetett közel 653,8 millió forint vitte a 2018-ban még csaknem 83 millióval veszteséges Rkofin 2019-es eredményét bőven a pozitív tartományba - derül ki immár a cég tavalyi éves beszámolójából. Egyúttal meg is szűnt a cég súlyos tőkehiánya, ami a tavalyelőtti veszteség miatt keletkezett, miután a jegyzett tőkéje mindössze 4 millió forint.

Márpedig az MKB ilyen aranytojást tojó tyúknak ígérkezett. S az első évben be is hozta a várakozásokat. A 2018-as esztendőt az akkor rekordnak számító, 25 milliárd forintos nyereséggel zárta, amelyből 4,8 milliárdot fizetett ki részvényeseinek. Ennek 35 százalékát az ekkora MKB-pakettel rendelkező, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global által Metis Magántőkealapnak, 13,62 százalékot pedig a Metis által tulajdonolt Rkofinnak.

Ez persze korántsem különleges, kis hazánkban ugyanis nem kevés “nagytőkés” csinálja azt, hogy egy cégbe gyakorlatilag nem a saját pénzéből, hanem hitelből vásárolja be magát, amely (jelzálog)fedezete a megvásárolt részvénycsomag. A hitelt aztán a cégtől kapott osztalékból törleszti. Már “csak” arra kell figyelnie, hogy olyan társaságba szálljon be ily módon, amely nyereséges, vagy azzá tehető, így ugyanis ki tudja szedni abból a hitel törlesztéséhez szükséges pénzt.

A bankhitelek mellett még a Metis is adott 86,25 millió forintos tulajdonosi kölcsönt 2,9 százalékos éves kamatra. Gyakorlatilag ez az egyetlen tétel, amely Mészáros saját forrásának tekinthető, ami azt jelenti, hogy mindössze 86,25 millió forintért jutott hozzá egy csaknem százszor nagyobb értékű, 8,3 milliárdos paketthez.

