Visszajár az áfa a falusi CSOK-osoknak

Az idén is változnak a CSOK szabályai. A módosítások a falusi CSOK rendelkezéseit érintik kedvezően, azon belül is a használt lakás felújítását célzó munkálatokat. Az idén ennek áfáját ugyanis vissza lehet igényelni - a rendelkezés nem új, de a visszaigénylésre januártól van lehetőség. Összesen akár 7,6 millió forint is összejöhet, ha jól kalkulál a család.

A falusi CSOK lényege, hogy olyan településeken is megmaradjanak a családok, ahonnan egyelőre jobbára elvándorolnak az emberek. Összesen 2486 település van, ahol lakást, házat, telket vásárolva igénybe lehet venni a falusi CSOK-ot. A szabályok alapvetően ugyanazok, mint a sima CSOK-nál, vagyis új lakás építésére, használt lakás vásárlására és felújítására egyaránt fordítható, csak a támogatás mértéke utóbbi esetben magasabb. Mivel új lakás vásárlása esetében nincs különbség a kétfajta konstrukció között, ezért itt nincs értelme falusi CSOK-ról beszélni.

Mikor jár vissza az adó? (MTI Fotó: Komka Péter) Mikor jár vissza az adó? (MTI Fotó: Komka Péter)

A plusztámogatás azt jelenti, hogy használt lakás vásárlására, felújításra, illetve építésre az új lakás vásárlásra vonatkozó támogatást is igénybe lehet venni. Ez jelentősen meghaladja az általános szabályok szerinti támogatást. Egy gyereknél nincs különbség, mindkét esetben 600 ezer forint kérhető, két gyerek után azonban elkezd nyílni az olló az új és a használt lakásra adott támogatás között. Két gyereknél új lakásra 2,6 millió, használtra 1,43 millió forint kérhető, három gyereknél pedig 10, illetve 2,2 millió forint.

Négy gyerek mellett új lakás vásárlásakor már nem nő az összeg, vagyis 10 millió forint kérhető, használt lakás vásárlásakor viszont még kicsit emelkedik az összeg, de csak 2,75 millió forintra. Könnyű belátni, hogy a falusi csok esetében nagyon sokat jelenthet, ha 2,2 vagy 2,75 millió forint helyett 10 millió forint támogatás kérhető. Főleg annak fényében, hogy ezeken a településeken messze nem olyan magasak az ingatlanárak, mint a fővárosban vagy a környékén.

Áfa-visszaigénylés

Fontos kikötés, hogy használt lakás vásárlása és korszerűsítése esetében a támogatásnak csak a fele használható vásárlásra, a másik felét a felújításra kell fordítani. Utóbbi tétel az, amelyhez az áfa visszaigénylése kapcsolódik.

Új ingatlan építése után 2016 óta vissza lehet igényelni az áfát - ha az építő, építtető magánszemély - ezt terjesztette ki a jogszabály a 2486, falusi CSOK igénylésére jogosító településen a használt ingatlanok korszerűsítésére is. Ez azt jelenti, hogy ez a kedvezmény valójában teljesen független a CSOK-tól. Nem kell az igénybe vételéhez CSOK-ot igényelni - érdemes azonban összekötni a kettőt, ha az ingatlantulajdonosok jogosultak a CSOK-ra. A lehetőség a január elsejét követően és 2022. június 30-ig kiállított számlákra érvényes.

A rendelkezés szerint a falusi CSOK-os településeken vásárolt telek, az épített új lakás vagy ház árából, költségéből, illetve a használt lakás felújításának összegéből kérhető vissza az áfa, legfeljebb 5 millió forintig - ebből az új lakás építése nem újdonság, a többi igen. A támogatás csak akkor jár, ha a költségeket számlával igazolja a tulajdonos, építtető. Az 5 millió forint támogatás azt jelenti, hogy a számlával igazolható költség legalább 18,5 millió forint, ennek az összegnek az áfája 5 millió.

Ideális projekt

Az ideális lakásprojekt az alábbiak szerint alakulhat. Tipikus családot alapul véve két gyerekkel számolunk, a család használt ingatlant vesz és korszerűsít, bővít. Ez esetben a falusi CSOK-os településen 1,3 millió forint használható fel ingatlan vásárlására. Érdemes lehet egy rosszabb állapotú ingatlant vásárolni és később arra többet költeni, mert így magasabb összegű támogatás vehető igénybe.

Ha megvan az ingatlan, a felújításra, korszerűsítésre, bővítésre összesen legalább 18,5 millió forintot kellene költeni ahhoz, hogy a maximális, 5 millió forint áfavisszatérítést el lehessen érni. Emellett természetesen jár a falusi CSOK másik fele is, 1,3 millió forint, ezt be lehet forgatni a felújításba, és ez után is jár vissza az áfa.

A CSOK-ot és az áfavissztérítést is beleszámolva így 7,6 millió forint támogatást lehet elérni mindösszesen - 2,6 millió forint CSOK, 5 millió forint áfa. A CSOK-támogatás mellett fel lehet venni a CSOK-hitelt is, sőt, ha a második még nem született meg, csak tervezik a szülők, akkor akár a babaváró hitelt is kérhetik. A falusi CSOK-hitelnél ugyanaz az elv érvényesül, mint a támogatásnál: felújításra az általános maximális összeg fele használható, azaz két gyerek mellett 5, három gyerektől pedig 7,5 millió forint. A babaváró klasszikus szabad felhasználású hitel.