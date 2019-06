A -196 Celsius fokot is kibírja a védőruha a Continental új bevonatával

Egy rövid ideig mindenképp. A Continental anyagaival kezelt védőruhák az extrém hideg mellett extrém magas hőmérsékletű környezetben, közvetlenül a hőforrássokkal érintkezve is biztonságosak maradnak. A szövetek különféle felületekkel és színekben is elérhetőek, beleértve a jelzőszíneket is. Nagyfokú rugalmasságuknak és az anyag mérsékelt vastagságának köszönhetően viseletük mindemellett kényelmes is.

A vegyvédelmi ruházat, amely „következő generációs”anyagból készül, például a tűzoltóknak és az ipari környezetben (pl.: olajkutak, finomítók, hajógyárak) dolgozóknak is megbízható segítséget nyújt. A magas fokú égésgátló képességgel rendelkező anyag nagy biztonságot nyújt olyan környezetekben, ahol gáz formálódik, és ezáltal tűzveszély áll fenn. A védőruházatot az amerikai Nemzeti Tűzvédelmi Szövetség (NFPA) által felállított kívánalmaknak megfelelően tervezték.

Még mélyen a víz alatt is rendkívül vízzáró

Rendkívül vékony, mégis olyan stabil, mint egy védőpajzs: a szárazruhák számára a technológiai vállalat olyan bevonatos szövetekkel szolgál, melyek biztonságot és védelmet nyújtanak a vízben és a víz alatt is.

Ez a strapabíró anyag, amely mindössze 0,5 mm vastag, súlya pedig körülbelül 450 g/m2, még extrém körülmények között is megtartja vízzáró képességét. És mivel kimondottan rugalmas, valamint kellemes tapintású, kényelmes viselni. Az innovatív kondenzáció-szabályozó technológia (CCT) a testhőmérsékletet is képes szabályozni, így az anyag a professzionális és hobbi búvárruhák számára is tökéletes.

Védelem a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellen

A Continental Dynacity Protection portfóliója a védő- és munkaruházatokhoz való biztonságos és kényelmes termékek széles körét is magába foglalja, beleértve a gumicsizmákhoz, kabátokhoz és esőkabátokhoz szükséges innovatív ruhaanyagokat is.

Ezek a PVC bevonattal ellátott kötött szövetek antisztatikus jellemzőkkel rendelkeznek, és megvédik a viselőt a kedvezőtlen időjárási körülményektől. A felületspecialista vállalat emellett nem csak fluoreszkáló anyagokat, hanem sav- és alkáliálló termékeket is gyárt.

Kínában is nagy a kereslet

A Continental bevonatos anyagai iránt Kínában is nagy a kereslet. Tavaly a vállalat Csangsuban létesített gyárat, hogy közvetlenül ki tudja szolgálni a kínai piacot. Az üzem főleg felfújható megoldásokhoz és rendszerekhez, például gumicsónakokhoz és csuklószerkezetekhez állít elő termékeket. A Continental csuklószerkezet üzletágán belül kifejlesztett biztonsági termékek megfelelnek a tűzvédelmi előírásoknak, köztük az EN 45545-2 szabványnak is. Átfogó portfóliója mellett a vállalat gumírozott szövetek, övek és tömítőanyagok széles körét is kínálja vásárlóinak.