A Continental és az EasyMile önálló robottaxija a 2019-es IAA Nemzetközi Autókiállításon is bemutatkozott

A két vállalat egy bemutatópályát alakított ki vezető nélküli robottaxik számára a kiállítás egyik csarnoka és az IAA tesztpálya között a nyugati kültéri egységben. A szakmai kiállítás látogatói két megálló között közlekedhettek az önállóan, kizárólag villamosenergia felhasználásával működő járművekkel. Emellett egy másik CUbE egység az egyik megállóban parkolt, hogy a vendégek közelebbről is megtekinthessék. A CUbE robottaxi a Continental sofőr nélküli járműtechnológiákkal kapcsolatos fejlesztési platformja, ami az EasyMile EZ10 transzferbuszán és vezető nélküli szoftverén alapul. A robottaxik önálló módon közlekedtek, egy biztonságért felelős üzemeltetővel a fedélzeten, aki a vezetési rendszereket ellenőrizte a bemutató járatokon.

A Continental és EasyMile technológiája, melyet a CUbE-ban használnak, készen áll a sorozatgyártásra, és már számos országban alkalmazzák világszerte, többek közt az Egyesült Államokban, Japánban, Kínában, Szingapúrban, és Németországban. Jelenleg többféle tesztprogramban is használják jól kezelhető, nyilvános utakon, valamint vállalatok elzárt területein, egyetemi kampuszokon, vagy éppen szakmai kiállítások során egyaránt. Egy pár éven belül azonban az önvezető robottaxik fontos kiegészítésévé válhatnak a meglévő mobilitási rendszereknek, mivel környezetbarátok, rugalmasak, biztonságosak, és így számos szállítási feladat elvégzésére alkalmasak.

A mindehhez szükséges technológia már használatra kész, amit a CUbE az IAA-n való vezetési demonstrációja is szemléltetett. A jármű lézeres szenzorokkal, kamerákkal és érzékelőkkel van ellátva, így a helyszíneket pontosan meg tudja határozni, ugyanakkor az akadályokat és potenciálisan veszélyes szituációkat is még időben képes felismerni.

Városi és vidéki környezettel kompatibilis mobilitási megoldások

A nagyvárosi régiók világszerte növekedőben vannak, és ezzel egyidejűleg a vidéki térségeket érintő mobilitási szolgáltatások hozzáférhetősége is egyre kiterjedtebbé válik – ezek a tényezők nagy kihívást jelentenek a jövő számára. A sofőr nélküli közlekedési rendszerek, mint amilyen a CUbE is, olyan megoldást kínálnak, amely mindkét helyzetre választ ad: az emisszió-mentesen és rugalmasan használható robottaxik hozzájárulhatnak a városok levegőminőségének javulásához, valamint a forgalmi torlódások korlátozásában is szerepet játszhatnak. Továbbá az önálló transzferbuszok csökkentik a balesetek kockázatát is, enyhítik a parkolóhely hiányt, és az elektromos meghajtásnak köszönhetően velük a zajszennyezés is kisebb.

Emellett a vidéki térségekben a robottaxik jelentősen javíthatják az egyéni mobilitás helyzetét, főleg azok számára, akik nem rendelkeznek saját járművel. Ralph Lauxmann, a Continental Chassis & Safety divíziójának rendszerekért és technológiáért felelős igazgatója meg van győződve arról, hogy a jövő mobilitási koncepciói kombináltak és hálózatba kötöttek lesznek. „A jövőben a különböző mobilitási opciók intelligens kölcsönhatása kulcsfontosságú lesz. Egy olyan robottaxi, mint a CUbE, amely képes több embert is szállítani, valamint egyesével felvenni és lerakni őket, jelentősen csökkenti az infrastruktúrára való igényt. Jóval kevesebb parkolóhelyre, megállóra, bejáratra, és kijáratra lesz szükség.” Az így felszabaduló tereket pedig zöld területek, játszóterek, vagy kisebb parkok kialakítására lehet felhasználni.

Testreszabott technológiák a vezető nélküli mobilitási rendszerekhez

Nem csupán a nagyvárosokban lehet ilyen viszonylag olcsó és környezetbarát módon alkalmazni a sofőr nélküli robottaxikat. Mindez azokra a helyekre is vonatkozik, amelyek területén a mindennapi mobilitásra hagyományosan magángépjárműveket használnak, például kisvárosokra, falvakra, tájvédelmi körzetekre. Lauxmann szerint „az önálló járművek minden kategóriája képes lehet az életminőség javítására, mivel mindenki számára elérhetővé teszik az egyéni mobilitást. A robottaxikkal az emberek egyszerűen és kényelmese el tudnak menni például az orvoshoz, vagy éppen a legközelebbi bevásárlóközpontba. Továbbá ezek a járművek könnyedén megbízhatóak mindennapi árucikkek házhozszállításával is.”