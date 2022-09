A Continental járművek beltereihez mutat be fenntartható felületi megoldásokat

A globális éghajlati kihívás fenntarthatóbb mobilitást követel, így a Continental felületi megoldásai a fenntarthatóságra és a klímavédelemre helyezik a hangsúlyt. „Fenntartható terméktervezésünk alapját három pillér képezi: a szén-dioxid-semlegesség, a körforgásos gazdaság és a kulcstényezőként funkcionáló egyedi terméktulajdonságok” – mondja Dr. Dirk Leiß, a Continental felületi megoldások üzleti területének vezetője. „Termékeinkkel már korábban is jelentős sikereket értünk el a fenntartható járműbelsők felé vezető úton. Ily módon immár ügyfélspecifikus felületi megoldásokat hozhatunk létre, amelyek akár 100 százalékban is klímasemlegesek lehetnek” – magyarázza Dr. Leiß.

A szén-dioxid-semleges termékek felé vezető út számos területen hordoz magával kihívásokat, például a nyersanyagokat, a termelési folyamatokat vagy az energiafogyasztást érintően. A fenntartható terméktervezés szempontjából a Continental számára kulcsfontosságú, hogy a klasszikus kőolaj alapú nyersanyagokat újrahasznosítható és bioalapú alapanyagokkal helyettesítse. A felületspecialisták a fejlesztési folyamatok során is a lebomló megoldásokra helyezik a hangsúlyt, a jelenlegi fenntarthatósági intézkedéseket pedig folyamatos erőfeszítések kísérik a kritikus tartalmak helyettesítése, valamint a kibocsátások és szagok minimalizálása érdekében.

Fotó: Continental

Bioalapú termékek

Az Xpreshn felületi anyagot már ma elő lehet állítani megújuló alapanyagokból, ami így egyszerre nyújt könnyű és környezetbarát megoldást. „A bioalapú Xpreshn segítségével olyan optimális CO 2 -lábnyomú terméket tudunk szállítani, amely kiváló műszaki tulajdonságokat és tervezési lehetőségek széles skáláját egyesíti” – mondja Dr. Gabriele Wittmann, a Continental globális felületkutatásának vezetője.

Újrahasznosításra tervezve

Az újrahasznosítás elengedhetetlen lépés az erőforrások megőrzése felé. A cél egy termék körforgásának lezárása. Az egyetlen típusú anyagot tartalmazó kompozitok – azaz monoanyagok – fejlesztése olyan újrahasznosítási folyamatokat tesz lehetővé, amelyekből új vagy eredeti termékekhez kiváló minőségű alapanyagok állíthatók elő. Az Xpreshn – melynek anyagát az ajtópanelek és műszerfalpanelek használják – teljesen újrahasznosítható monoanyagként is megvalósítható, ami azt jelenti, hogy teljes egészében visszakerülhet a körforgásos gazdaságba.

Az Xpreshn teljes alkotóelemek újrahasznosítására is kínál megoldásokat, ha például a hordozóelem és a felület ugyanabból az anyagból készül, melyek így élettartamuk végén együtt hasznosíthatók újra.

A Continental már számos olyan terméket kifejlesztett, amely rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, és megőrzi bizonyított prémium tulajdonságait.

Például az Acella szintetikus bőr egy tartós termék, amely újrahasznosított anyagokat és bioalapú alapanyagokat tartalmaz rPET textíliával kombinálva. A hátsó burkolatok textíliájának előállításához használt fonalak újrahasznosított műanyag palackokból készülnek. Az Acella robusztus és könnyen tisztítható jellemzőivel, valamint számos változatos mintájával felkelti a vásárlók érdeklődését a fenntartható termékek iránt, anélkül, hogy bármennyit is engednie kellene terméktulajdonságainak teljesítményéből.

Fotó: Continental

„Ügyfeleinknek már most olyan prémium felületi megoldásokat tudunk kínálni, amelyek 100 százalékban szén-dioxid-semlegesek” – hangsúlyozza Wittmann. Ennek hátterében a klasszikus kőolajalapú nyersanyagok bioalapú, CO 2 -alapú vagy újrahasznosított nyersanyagokkal való helyettesítése áll.

Az anyatermészet, mint példakép

A természet utat mutat: minden növény és állat egyedi képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy tökéletesen és harmonikusan illeszkedjen az ökológiai körforgásba. Fenntartható terméktervezési megközelítésükkel a Continental szakértői ezt a példát követik és folyamatosan innovatív felületi megoldások kifejlesztésén dolgoznak, melyek egyedi termékjellemzőkkel bírnak. Így megoldásaik lehetővé teszik a fenntartható járműbelsők létrehozását és pozitívan járulnak hozzá a jármű életciklusához.

Ezen megoldások egyik példája a Benova Eco Protect, amely elnyerte a Német Innovációs Díjat. Egyedülálló termékjellemzőinek köszönhetően lényeges mérföldkövet jelent a fenntartható járműbelsők fejlesztésében. A rendkívül strapabíró és tartós innovatív anyag új lehetőségeket nyit meg a belső terek kialakításában.

Készen az ipar igényeinek kielégítésére

Egy további példával élve, a kisebb tömeg alacsonyabb CO 2 -lábnyomot jelent a termék és a jármű energiafogyasztása szempontjából. „A maximális teljesítményre tervezett felületeink emellett egyszerre könnyű súlyúak és robusztusak” – hangsúlyozza Witmann. A hosszabb élettartam szintén hozzájárul a fenntarthatósághoz, még nagy igénybevétel mellett is, különösen a megosztáson alapuló mobilitási koncepciók és a haszongépjárművek vonatkozásában. „A staynu elnevezésű technológiánkkal a felületek ellenállnak a szennyeződéseknek, valamint például a tisztítószerek okozta mechanikai és kémiai igénybevételnek, aminek eredménye, hogy felületeink tartósak maradnak.” Jelenleg a staynu technológiát főként üléseken és kiegészítőkön alkalmazzák, de a jövőben a műszerfalpanelhez is használható lesz.

Funkcionális kényelem

Köztudott tény, hogy számos logisztikai vállalat küzd akut sofőrhiánnyal. A Nemzetközi Közúti Szállítók Egyesületének (IRU) becslése szerint Európában 600 ezer hivatásos sofőrrel van kevesebb a kelleténél. Itt a cél a munkahely vonzerejének növelése a személyzet megtartása és a pályakezdők bevonzása érdekében, a vezetőfülke kényelme pedig döntő tényező ebben. A Continental modern dizájnt alkalmaz természetes színekkel és textúrákkal. Az áttetsző anyagokból készült háttérvilágított felületek által nyújtott hangulatvilágítás érzelmi töltetet ad a belső térhez, a fűtött felületek teljesen új komfortélményt nyújtanak, alacsony energiafogyasztásuk, gyors fűthetőségük és könnyű súlyú kialakításuk pedig klímabaráttá is teszi őket.