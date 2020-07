Már százfős a Continental budapesti MI fejlesztő központja

A Continental budapesti Mesterséges Intelligencia Fejlesztő Központja A budapesti központban a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges kompetenciák mind megtalálhatóak, továbbá a 100 fős jól képzett és motivált csapat már a tudásnak egy olyan kritikus tömegét képes felmutatni, amely az áttörést jelentő eredmények létrehozásához szükséges. Az új megoldások azonnal beépíthetők a speciálisan felszerelt teszt járművünkbe, hogy szakértőink a valós életben, Budapest utcáin láthassák az új fejlesztések eredményeit. Munkatársaink a mesterséges intelligenciát gyakorlatban használják a Continental fejlett vezetéstámogató rendszereinek fejlesztése során. Az 1400 m2-es irodánk Budapest belvárosában egyedülálló lehetőséget nyújt az elkötelezett és motivált szakértők számára, akik aktívan szeretnék alakítani a jövő mobilitását. A fejlesztésekhez szükséges high-tech felszereléseket, modern iroda kialakítást és rugalmas munkavégzést biztosítunk munkatársainknak, teret adva a kreativitásnak és az ötleteknek. Lehetőséget biztosítunk arra Magyarországról, hogy fejlesztőink az elérhető legmodernebb IT infrastruktúra használatával fejlesszék tovább neurális háló alapú megoldásaikat.

„Az elmúlt két évben egy olyan szervezetet sikerült kollégáimmal közösen felépítenünk, amely világszínvonalú mesterséges intelligencia megoldásokat képes szállítani ügyfeleinknek és nemzetközi fejlesztői csoportjainknak is. Szeretnék külön köszönetet mondani fejlesztő központunk első vezetőjének, Jens Brüningnek, akinek az irányításával stabil alapokat teremtettünk a csapatunk működéséhez az első két évben. Minden képességünk adott ahhoz, hogy a nemzetközi térben is versenyképes válaszokat adjunk az önvezető autózás kihívásaira innen, Budapestről.“ - értékelt Dr. Lóránd Balázs, a Continental budapesti Mesterséges Intelligencia Fejlesztési Központjának vezetője.

Még 2018. január 30-án jelentette be a Continental, hogy önvezetéshez kapcsolódó mobilitási megoldások fejlesztésére Magyarországon, Budapesten létesít fejlesztőközpontot, amely egység az első időszakban a kamera alapú érzékelési megoldások szállításáért lesz felelős. A 2019. február 21-én tartott irodamegnyitó eseményen már az üzleti egység szempontjából meghatározó projekteken dolgozó csapatként ünnepelhetett a gépi tanulás szakértőkből, beágyazott algoritmus fejlesztőkből, computer vision szoftvermérnökökből, infrastruktúra mérnökökből, projekt menedzserekből és adat mérnökökből álló közösség. A sikeres építkezést követően és a folyamatos létszámbővítéssel párhuzamosan a budapesti Continental munkatársak felmutatható sikereket értek el a gépi tanulási módszerek fejlesztésében, alkalmazásában, illetve integrálásában.

A 100. munkatárs is csatlakozott a Continental budapesti MI fejlesztő központjának csapatához

