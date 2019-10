Nevet vált a Continental Powertrain divíziója

Egy új vállalat mutatkozik be Regensburgban: a Continental technológiai vállalat korábbi Powertrain divíziója mostantól a Vitesco Technologies név alatt folytatja tevékenységét. A 2019 januárja óta önállóan működő társaság új piaci identitását világszerte körülbelül 50 helyszínen kezdi el ismertetni. A Vitesco Technologies központi székhelye regensburgi Siemensstrasse-n található, ahol a könnyen felismerhető új logó tisztán látszik a Vitesco Technologies épületének tetején. A külső megjelenést egy új és korszerű weboldal, valamint a különböző közösségimédia-felületeken való globális jelenlét teszi teljessé.

„Célunk a tiszta és fenntartható mobilitás. Ezért tesszük minden jármű központi elemét – ami a motor – okossá és elektromossá! Nagy örömmel tölt el az újszerű és dinamikus piaci jelenlétünk. Ez is megerősíti azt, hogy egyértelmű vezető pozíciót foglaljunk el a tiszta motorok fejlesztésében ma, és a jövőben is.” – mondta Andreas Wolf, a Vitesco Technologies vezérigazgatója.

A Vitesco Technologies önállósodásával a Continental a járműmeghajtásokat érintő, radikális változásokból eredő gyorsan átalakuló követelményekre reagál. Az egyik ilyen változás a drasztikus emisszió-csökkentés, ami jelenleg világszerte az egyik elsőszámú politikai és társadalmi téma. Ezek a folyamatok földrajzi régiótól függően különböző sebességgel haladnak előre.

„Most a rugalmasság a legfontosabb. Globális szemszögből nézve minden típusú motorra igény van. A küldetésünk az, hogy mindegyiket tisztává, hatékonnyá, és megfizethetővé tegyük, amit következetes villamosítással tudunk elérni. Mivel egy nagy tapasztalattal rendelkező vállalat vagyunk, gyorsabban és hatékonyabban tudunk reagálni az iparágunk által felállított követelményekre és jobban ki tudjuk használni erősségeinket” mondta Wolf. „Vezető szerepet akarunk betölteni a motor elektromosítása terén.”

Az új név

A „Vitesco” név a latin „vita” (élet) szóból ered, és az energiát, gyorsaságot és agilitást reprezentálja. A „Technologies” hozzáadása pedig azt erősíti meg, hogy a nevet egy a fenntartható mobilitás számára innovatív, úttörő technológiákat, rendszereket és szolgáltatásokat nyújtó vállalat viseli. Dinamikusan áramló formájával a „Vitesco” logó ezen kívül a szenvedélyt, a dinamikát, és a mozgást hivatott megjeleníteni. A design a „Technologies” utótag párja e tekintetben.



Háttér

A motor üzletág történetének jelenlegi legnagyobb változásán megy keresztül, ám az elektromos és hibrid járművek 2030-ra becsült 50%-os részesedésének köszönhetően mindez nagyszerű lehetőségeket kínál az elektromobilitás területén. Különösen a belsőégésű motorok lágy hibridizációja lesz hatalmas jelentőségű az elkövetkező években.

A Vitesco Technologies évtizedek alatt széleskörű és átfogó szakértelmet szerzett a meghajtás szektorban, és ez kimondottan igaz a gyorsan növekvő elektromobilitás piacára is. A Vitesco Technologies már ma is azon kevés rendszerszolgáltatók egyike, akik mindössze egyetlen forrásból képesek teljes körű elektrifikációval szolgálni. A portfolióban innovatív és hatékony technológiák szerepelnek 48 voltos villamosításhoz, elektromos motorokhoz, valamint a hibrid motorok és tisztán akkumulátor által működtetett járművek teljesítményelektronikájához. Az évtizedek alatt felépített kompetenciák ezentúl is részét fogják képezni az alaptevékenységnek, azaz az elektronika, érzékelők, és aktuátorok továbbra is gyártásban maradnak. Ezek az elemek minden esetben nélkülözhetetlenek lesznek, bármilyen motorokat érintő változás is lép életbe a jövőben.

Andreas Wolf 2018 októberében vette át a Powertrain divízió vezetését – amelyet ma már Vitesco Technologies- nak hívnak. Korábban Wolf a Continental Body & Security üzleti egységének igazgatója volt. Vezetése alatt ez a divízió megháromszorozta forgalmát és megduplázta fedezetét. A Vitesco Technologies két másik ügyvezető igazgatója Werner Volz gazdasági igazgató (CFO) és Ingo Holstein személyzeti igazgató (CHRO). Mindketten éveken keresztül vezető pozíciót töltöttek be a Continentalnál.