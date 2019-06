Tíz év, és egymilliárd repülőutat teszünk meg pilóta nélküli légitaxikban

Néhány éven belül az égi közlekedés hozhat megoldást a városi dugókra: a Boston Consulting Group előrejelzése szerint 2030-ban az emberek mintegy egymilliárd repülőutat fognak megtenni pilóta nélküli légitaxikban, miután a megosztó szolgáltatások a föld feletti fix útvonalakon is megjelennek. A Bosch egy olyan modern érzékelő-technológián dolgozik, mellyel ezek a repülések nagyon biztonságosak és kényelmesek lehetnek.

„Az első légitaxik várhatóan legkésőbb 2023-tól indulhatnak el a nagyobb városokban. A Bosch vezető szerepet szeretne vállalni ennek a jövőbeni piacnak az alakításában” – nyilatkozta Harald Kröger, a Bosch Gépjármű-elektronika divíziójának az elnöke. A hagyományos repülőgép-technológia túl drága, illetve túl nehéz és nagy méretű az autonóm légitaxikban való alkalmazáshoz. A Bosch szerint ezt ki lehetne küszöbölni az automatizált vezetésben, illetve az ESP csúszásgátló rendszerben használt modern érzékelőkkel. Egy mérnökcsapat ezért több tucat érzékelő kombinálásával egy univerzális vezérlőegységet alkotott meg a légitaxikhoz.

Bosch technológia a légitaxikhoz

Az univerzális vezérlőegységet úgy tervezték meg, hogy a légitaxik pozíciója mindig meghatározható legyen, és így nagy pontossággal és biztonságosan lehessen őket vezérelni. A Bosch szenzordoboza úgynevezett MEMS (mikroelektro-mechanikus) érzékelőkkel rendelkezik, amelyeket a vállalat több mint 25 éve fejlesztett a járművekhez. Ezek az érzékelők adatot szolgáltatnak a gépjármű vezérlőegységének arról, hogy a jármű épp fékez vagy gyorsít-e, illetve megadják a haladási irányát. A Bosch légitaxikhoz kifejlesztett szenzordoboza olyan gyorsítás-érzékelőkkel van ellátva, amelyek mérik a légijármű mozgását. A beépített legyezési sebesség érzékelők mutatják a repülő jármű állásszögét, a mágneses mező érzékelők pedig az irányszögét. A megoldásba nyomásérzékelők is tartoznak, melyek a légnyomás-adatok felhasználásával meghatározzák a magasságot, a dinamikus nyomásértékek mérésével pedig a jármű sebességét.

A légijármű szektor jelenlegi - több tízezer vagy akár százezer euró értékű – érzékelőrendszereivel ellentétben a Bosch ezen költségek töredékéből meg tudja valósítani a megoldást. A vállalat ugyanis olyan érzékelőket alkalmaz, melyeket a gyártásban már tesztelt, kifejlesztett és sok éve gyárt is a járműipar számára. „A Bosch a megoldásával a szolgáltatók széles köre számára szeretné megfizethetővé tenni a légitaxik közlekedését” – mondta el Marcus Parentis, a Bosch könnyű elektromos járművek vezérlőegységeiért felelős technológiai csapatának vezetője. A Bosch érzékelők ráadásul nagyon aprók és könnyűek. A légitaxi-gyártók plug-and-play módszerrel egyszerűen beszerelhetik a Bosch érzékelődobozát a légijárműveikbe.

Megosztott mobilitás a levegőben: 1 milliárd repülőút a légitaxikban 2030-ban

Az elektromos légitaxik piaca várhatóan jelentősen növekedik az elkövetkező években: 2020-ra már terveznek ilyen repülőutakat pl. Dubaiban, Los Angelesben, Dallasban és Szingapúrban. A szakértők szerint a kereskedelmi üzem 2023-ban indulhat. A kezdeti időszakban valószínűleg pilóták is lesznek a járművekben, és várhatóan 2025-től repülhetnek autonóm üzemmódban a könnyű légijárművek a nagyobb városokban, amelyeket földi személyzet irányíthat majd. A Roland Berger német stratégiai elemző és tanácsadó cég szerint addigra mintegy 3000 légitaxi fog üzemelni világszerte. A légitaxik száma 2030-ra 12 ezerre nőhet, 2050-re pedig megközelítheti 100 ezret. Az amerikai pénzügyi tanácsadó és szolgáltató vállalat, a Morgan Stanley becslése szerint a légitaxik piaca 2040-re akár az 1,35 billió eurót (1,5 billió USD-t) is elérheti, az Egyesült Államok és Délkelet-Ázsia piacairól kilépve megjelenhet Németország nagy- és közepes méretű városaiban is.

„A mai közlekedési lehetőségekhez képest a légitaxik sok időt spórolhatnak a 10 kilométeres vagy annál nagyobb távolságokon, maximum 300 kilométeres hatótávolsággal” – mondta Marcus Parentis, aki bízik az egyre növekvő piaci lehetőségekben. „Kapcsolatban vagyunk légijármű-ipari és gépjármű-ipari légitaxi-gyártókkal, valamint légijárműveket készítő és megosztó szolgáltatást indítani tervező start-upokkal egyaránt. Nem az a kérdés, hogy lesznek-e légitaxik, hanem az, hogy mikor” – tette hozzá.