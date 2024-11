Akár 400 ezer forintba is kerülhet a gyógyszer, amit sokan divatból szednek – de vajon megéri?

Az Egyesült Államokban kutatások szerint minden nyolcadik ember használ vagy használt már valamilyen GLP-1 (fiziológiás hormon) összetevőjű készítményt krónikus betegség, például diabétesz vagy szívbetegség kezelésére, illetve testsúlycsökkenés elősegítésére. A GLP-1 receptor agonista hatóanyagok, például a 2-es típusú diabéteszesek számára ajánlott Ozempicben vagy az Egyesült Államokban 2019-ben forgalomba hozott Rybelsus nevű készítményben található szemaglutid kulcsszerepet tölt be a vércukorszint és az étvágy szabályozásában. Magas vércukorszint esetén serkenti az inzulinelválasztást és teltségérzetet okozva késlelteti a gyomor tartalmának ürülését – így csökkentve a vérben lévő glükóz szintjét.

Ha alábbhagy az étvágy, kevesebb kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, ami hosszú távon súlycsökkenést eredményez. Éppen emiatt használják olyanok is ezeket a készítményeket, akiknek egészségügyi szempontból nem lenne indokolt.

A glikémiás kontroll javítását szolgáló, 2-es típusú diabétesz esetén ajánlott Ozempicet, valamint a testsúlycsökkentésre alkalmas Wegovyt és Zepboundot szedők csaknem hatvan százaléka viszont még azelőtt abbahagyja a kezelést, mielőtt ezek érdemben kifejthetnék hatásukat – írta témával foglalkozó cikkében a CNN. Ebben nagy szerepe van a gyógyszeres kezelés potenciális mellékhatásainak, mint a hányinger, a hányás vagy a hasmenés; és a készítmények borsos árának – Amerikában ugyanis biztosítás nélkül ezek adagja akár ezer dollárba, átszámítva közel 400 ezer forintba is kerülhet. A kezelést félbeszakítók egy része pedig azért mond le további szedésükről, mert 12 hét elteltével sem érzékelik hatásukat.

Nem mindegy, ki mit és miért szed

Amint arra a szakemberek is igyekeznek felhívni a figyelmet: az említett készítmények nem csodaszerek, amelyeket bekapkodva gyors és látványos fogyást lehet elérni. Rendeltetésszerű és huzamos ideig történő használatukkal, életmódváltással – egészséges étkezéssel – és aktív testmozgással kordában tarthatók bizonyos krónikus betegségek. Arra viszont érdemes számítani, hogy a legtöbb ember, aki testsúlyvesztés elősegítésére használja ezek valamelyikét, és egyik pillanatról a másikra áll le szedésükkel, idővel visszaszedi a kizárólag a készítmény hatására ledobott kilókat – nyilatkozta a CNN-nek Eduardo Grunvald, a San Diego-i Kaliforniai Egyetem testsúlycsökkentő programjának igazgatója. A CNN cikkében alaposan igyekezett körüljárni a témát: négy beteg történetéről is beszámolt, érzékeltetve, hogy milyen egészségügyi probléma miatt kezdtek fogyást elősegítő gyógyszert használni, hova jutottak és a kezelés alatt milyen tapasztalatokat szereztek.

Egészséges táplálkozás és rendszeres testmozgás nélkül hosszú távon nem tartható az optimális testúly és vércukorszint

Közel a hetvenhez sem késő

Egyikük, a Georgia államban élő 69 éves Becky Bell. Orvosa Ozempic-kezelést javasolt, miután az idős nő hiába próbált ki számos diétát 25 év alatt, nem tudott lefogyni; ráadásul prediabéteszes állapotot diagnosztizáltak nála. Bell férje 2014-es halála után összeomlott, és saját bevallása szerint nem akart mást, csak enni – ez viszont extrém hízáshoz vezetett.

„Közel jártam a 136 kilóhoz. A családomban vannak szívbetegek, ezért tudtam, hogy tennem kell valamit, ha nem szeretnék szívrohamban meghalni” – nyilatkozta az idős nő a CNN-nek.

A motiváció tehát megvolt, csak a módszer volt kérdéses, és az, hogy ki tud-e tartani elhatározása mellett. Mint mondta, az Ozempic volt az első lépés célja eléréséhez, de nem szerette volna élete végéig szedni. Különösen, hogy – mint később megtapasztalta –, a gyógyszer étvágyára gyakorolt hatása miatt napi ezer kalóriát sem vitt be a szervezetébe. A tápanyaghiány miatt alig volt energiája, gyengének érezte magát és folyamatosan hányingere volt. Aluszékonnyá vált és gyakran szédült, néhányszor el is ájult.

2023 októberében, három és fél évnyi gyógyszerszedés és több mint harminc kiló leadása után jutott el odáig, hogy abbahagyta az Ozempic használatát. Ezzel egyidőben életmódváltásba fogott: elkezdett egészségesen táplálkozni és becsatlakozott egy 50 év felettieknek szóló fitneszprogramba. Mert ahogy fogalmazott: lefogyott ugyan, de mivel a kezelés közben nem ügyelt a testmozgásra, még mindig túlsúlyosnak érezte magát. Az edzés a lelkének is jót tett: a közösséghez tartozás okot adott arra, hogy gyakrabban kimozduljon otthonról. Mára rövidtávú futóversenyeken vesz részt, és 90 kiló körüli súlyával is elégedett, amit tartani is tud.

Egy másik motiváló történet – és ami mögötte van

A massachusettsi Dustin Gee éppen a perui nyaralásán készült fotókat nézegette 2023 januárjában, amikor rádöbbent, hogy alig ismer magára. A 37 éves férfi imád utazni, és korábban aktív életet élt, de az évek múlásával több mint 30 kilót szedett fel, és kezdett elkényelmesedni. Az esztétikai okokon kívül azonban más is motiválta, amikor úgy döntött, hogy megszabadul az alattomos módon felkúszott súlyfeleslegtől: párjával nevelőszülőként 2020-ban három fiút fogadtak be, és küszöbön állt az örökbefogadás. Gee viszont azt érezte, hogy lemerült és nem tudja tartani a tempót, amit felgyorsult családi élete megkövetelt. Emellett aggódott vércukor- és koleszterinszintje miatt is, és mivel családjában az elhízás és a szívbetegség is öröklődik, minden adott volt az életmódváltáshoz. Amihez – az orvosával konzultálva – gyógyszeres segítséget is igénybe vett: 2023 februárjában kezdte el szedni a Wegovyt.

Az eredmény elmondása szerint gyors és látványos volt; májusig csaknem 14 kilótól szabadult meg, amit szeptemberig további hét kiló követett. A férfi egy évig szedte a gyógyszert, mielőtt úgy döntött, hogy életmódváltásba kezd: belevágott az amerikai Mayo Klinika egészségprogramjába, melynek része az irányított diéta – szakemberek segítségével. Ezt azóta is igyekszik tartani: tudatosan odafigyel étkezésére, rendszeresen mozog és alacsony terhelésű kardio- és erőnléti edzéseket végez. A gyógyszert nem hagyta el teljesen, de hónapok óta csak fenntartó adagot szed. Tervei szerint viszont 2025 februárjáig végleg leáll a Wegovy használatával. „Ha sikerül kialakítani egy rutint, akkor a következetességgel sincs gond, és ez az, ami hosszú távon is fenntartható életmódot eredményez” – összegezte tapasztalatait a férfi. A CNN-nek elmondta: úgy tudja ösztönözni magát, hogy minden nap megpróbál kényelmes, sportos cipőben elindulni otthonról, mert gyakran és sokat gyalogol.

Így fogynak ők: akik behódoltak egy újabb diétaőrületnek

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy az injekció formájában beadandó, dán Novo Nordisk gyógyszeripari cég által gyártott Ozempicet egészséges emberek is elkezdték használni, akik nem küzdenek 2-es típusú diabétesszel. Pusztán azért, hogy viszonylag kis energiabefektetéssel meg tudjanak szabadulni felesleges vagy feleslegesnek vélt kilóiktól. Ezzel viszont amellett hogy komoly egészségügyi kockázatoknak teszik ki magukat – a gyógyszer ugyanis veszélyes mértékben csökkentheti az egészséges emberek vércukorszintjét –, azok elől veszik el a készítményt, akiknek egészségügyi szempontból létkérdés lenne a szedése. 2023 elején Magyarországon is „beütött” az Ozempic-diétaőrület, olyannyira, hogy a patikákban átmenetileg hiánycikké vált a készítmény.