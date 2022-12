Amerika feloldja a majomhimlő miatti vészhelyzetet

Az Egészségügyi Világszervezet múlt héten közölte, hogy a rasszista megbélyegzés miatt a majomhimlő nevét megváltoztatja mpox-ra, s ezért mindkét név egy éven keresztül egyidejűleg lesz használatban, míg a "majomhimlő" fokozatosan megszűnik.

Ám mindeközben a világ számos pontján szemmel látható, jelentős csökkenést mutat az mpox-fertőzések száma.

A leánykori nevén majomhimlő, kis ideje mpox-nak nevezett vírus augusztus 14-én érte el a csúcspontját a világon (amikor a hétnapos gördülő átlag szerint 1 millió fertőzött volt). Az elmúlt hónapokban viszont a fertőzések száma folyamatosan csökken, s jelenleg, az utolsó hivatalos statisztika szerint december 4-én az előbb említett hétnapos átlag tekintetében 78 ezerre zsugorodott a betegek száma.

"A himlőjárvány kezdetétől minden féket behúztunk, hogy megállítsuk a vírus terjedését" – közölte Xavier Becerra, az amerikai egészségügyi minisztérium titkára egy múlt hét pénteki sajtóközleményben.

Hozzátette: "tekintettel az esetek alacsony számára, a minisztérium arra számít, hogy nem kell megújítania a vészhelyzeti nyilatkozatot, ami 2023. január 31-én lejár."

Az Egyesült Államokban augusztus elején nyilvánították közegészségügyi vészhelyzetnek a himlőfertőzést, ám hamarosan egyre kevesebb új esetet diagnosztizáltak, azok hétnapos átlaga augusztus 10-éről 26-ára 20 százalékkal csökkent.

A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ szerint ebben nagy szerepe volt a viselkedés megváltoztatásának, különösen az LMBTQ-közösségek körében.

Egy szeptemberi felmérés szerint a válaszadók közel fele azt mondta, hogy csökkentette "szexpartnerei, egyszeri szexuális találkozásai és a randevúzási alkalmazások használatát a majomhimlő kitörése miatt.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a himlőfertőzések túlnyomó többsége a férfiak közötti szexuális érintkezéssel terjed. December 2-ig összesen közel 30 ezer esetet és 19 halálesetet erősítettek meg az Egyesült Államokban, és körülbelül 82 ezer esetet világszerte.

„Még nem vesszük le a lábunkat a gázról – továbbra is szorosan nyomon követjük az esetek alakulását, és minden veszélyeztetett személyt ingyenes oltásra ösztönzünk” – írta a minisztérium titkára.

És Európában …

2022. november 22-ig 20 887 mpox (korábban majomhimlő) esetet jelentettek Európában. A WHO adatai szerint Magyarországon is augusztusban „tetőzött” az mpox, bár az augusztus 14-i hétnapos gördülő, 2,14-es átlag elenyészőnek tűnik a világ számaihoz képest. Ezek után pedig voltak olyan napok, hetek, amikor nulla esetszámot írhattak be hazánkhoz.

Utoljára november 3-án jegyeztek fel Magyarországon újabb fertőzöttet, egy 26 éves férfit, aki az otthonában gyógyult.

A szomszédos országok közül Ausztriában tetőzött a legjelentősebb számban a fertőzőttek száma augusztus 14-én (6,43), míg Szerbiában augusztus 8-án (1,86), Csehországban augusztus 5-én (1,43), Romániában augusztus 14-én (1,43), Horvátországban augusztus 25-én (1,29) Szlovákiában augusztus 15-én (0,57) jegyezte fel a WHO a legmagasabb esetszámot. Ezek a számok is a hétnapos gördülő átlagot mutatják, nem napi megbetegedéseket, ahogy a nyugat-európai országoké is, ahol erőteljesebb ívet húzott az mpox.

Spanyolországban például augusztus 1-jén 163,14 fő volt a heti legmagasabb, Franciaországban szeptember 1-jén 95,57, Németországban július 21-én 71, az Egyesült Királyságban július 13-án 58,86, Olaszországban augusztus 11-én 19,86 fővel tetőzött a vírus.

December 2-án a WHO elnöke kijelentette: a globális himlőjárvány tovább csökken. A múlt héten 620 esetet jelentettek, ami több mint 90 százalékkal kevesebb az augusztusi csúcsnál. A legtöbb esetet jelenleg Latin-Amerikából jelentik.

Vadonatúj magyar tanulmány

Magyarországon jelenleg 80 főnél diagnosztizálták a betegséget, melyről mindig a Nemzeti Népegészségügyi Központ ad tájékoztatást. 2022. október 13-tól a kockázati csoportba tartozó személyek számára már elérhető a majomhimlő elleni vakcina, mely hét egészségügyi intézményében igényelhető.

A jobb útra tért mpox ellenére a magyar kutatók jelentős energiát fordítanak a vírus idei felbukkanásának megértésére. November 28-án 22 szakértő közreműködésével jelent meg egy tanulmányuk a majomhimlőről a bioRxiv című szaklapban.

A vizsgálatban olyan szakértők is közreműködtek, mint Jakab Ferenc, Kemenesi Gábor virológusok, vagy Boldogkői Zsolt biológus.

Mint bevezetőjükben írják: a legutóbbi majomhimlő-járvány megmutatta az orthopoxvírusok alapvető biológiájának tanulmányozásának fontosságát. Kórokozójának átalakulását azonban korábban sem rövid, sem hosszú leolvasású szekvenálási megközelítéssel nem vizsgálták, ezért a tanulmányban olvasható különleges adatkészlet ezt a hiányt pótolja.