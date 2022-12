Átfogó kampány az egészségügyi tévhitek ellen

A Globsec Policy Institute 2021-es felmérése szerint a közép-európai országokban a lakosság 30-50 százaléka hisz az összeesküvés-elméletekben.

A pandémiás években gyorsan terjedő álhírek miatt számos közép-európai és balti országban aggasztóan alacsony szintű maradt az átoltottsági arány, a járvánnyal kapcsolatos félrevezető információk pedig több nagyvárosban tüntetésekhez, az egészségügyi dolgozók elleni hangulatkeltéshez, illetve a járványügyi szabályok figyelmen kívül hagyásához vezettek. Ez tovább terhelte az állami ellátórendszert, és növelte az emberek egészségi kockázatait.

A Janssen harcot folytat az álhírek és tévhitek ellen. Fotó: Depositphotos

A tények erejével

Ezekre a nyugtalanító tendenciákra reagálva a Janssen kampányt indít a félrevezető információk ellen. A gyógyszeripari vállalat a betegek, családtagok és gondozók számára megbízható, orvosszakmailag ellenőrzött egészségügyi információforrást hozott létre a tegnap elindult JanssenWithMe weboldalon. A weboldal naprakészen és közérthetően tájékoztat több, hazánkban is sokakat érintő betegségről, például a pikkelysömörről, a Crohn-betegségről, a skizofréniáról és a prosztatarákról. A JanssenWithMe bemutatja a fenti betegségek terápiás lehetőségeit, segít az orvos-beteg kommunikációban, valamint beszámol a betegtársak tapasztalatairól is. Az egyes betegségekkel foglalkozó aloldalak kiemelten figyelnek az érintettek életminőségét nagyban meghatározó lelki egészségre is.

A Janssen a közép- és kelet-európai régió, valamint a Baltikum vezető betegszervezeteivel, egészségügyi szakembereivel és a tudományos szféra képviselőivel együtt áll ki a hitelesség és a tényszerűség mellett.

„Az egészségügyben az információ ereje felbecsülhetetlen. Az Egészségügyi Világszervezet és számos tanulmány szerint a tájékozott betegek megalapozottabb döntéseket hozhatnak a betegségükkel, kezelésükkel kapcsolatban, és ez a kezelési eredményeikre is kedvező hatást gyakorolhat. A JanssenWithMe weboldal elsődleges célja, hogy a betegeket pontos és közérthető információkkal segítse a teljes betegút során” – mutatott rá Ana Maria Vargas, a Janssen-Cilag Kft. ügyvezető igazgatója.

Az orvostudomány csodája

Ma már az élet minden területén találkozhatunk „biztos forrásból származó” hamis ígéretekkel és „csodát ígérő”, félrevezető információkkal. Ha az egészségről van szó, a hiteles tájékoztatás életet menthet, a tévhitek viszont helyrehozhatatlan károkat okozhatnak. A JanssenWithMe olyan információforrást kínál a betegeknek, ahol megbízható háttértudást szerezhetnek a betegségükről, a terápiájukról és azokról a helyekről, ahová a betegútjuk során támogatásért fordulhatnak.

„Az igazi »csoda« valójában az orvostudományban, a tudományban és a tényekben rejlik, nem pedig a jól csomagolt, de hamis ígéretekben. Ráadásul ma már azt is jól tudjuk, hogy az egészséggel kapcsolatos tévinformációk kárt okozhatnak. Emiatt arra biztatjuk az érintetteket és hozzátartozóikat, hogy megbízható forrásokból tájékozódjanak, és bízzanak az egészségügyi szakemberekben” – tette hozzá Ana Maria Vargas.

A kampány részeként több hazai betegszervezettel együttműködve a Janssen tájékoztató rendezvényeket is tervez az érintetteknek, ezzel segítve őket az egészséggel/betegséggel kapcsolatos tévhitek felismerésében, valamint a hiteles információk terjesztésében.

„Az IBD-vel élő emberek életminősége és -kilátásai szempontjából kulcskérdés, hogy korán megismerjék a betegségüket, a terápiás lehetőségeket és a betegszervezet által kínált segítség formáit. Mi is napi szinten küzdünk a hamis, félelemkeltő, megtévesztő információk ellen, ezért minden olyan kezdeményezést örömmel támogatunk, amely segít minket ebben. Külön örülünk, hogy a Janssen új, magyar nyelvű betegtájékoztató oldalán kifejezetten az IBD-s betegek számára is készült egy aloldal. És azt is hasznosnak tartjuk, hogy az orvosok és szakértők mellett a betegszervezetek is fontos szerepet kapnak a kampányban” – fogalmazott Rácz Rita, a Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesületének (MCCBE) elnöke.

Rácz Rita hozzátette: az MCCBE saját felületein is hiteles tájékoztató munkát végez; decemberben digitális információs kampányukkal célozzák meg a betegségben érintetteket és hozzátartozóikat.



A Janssen a JanssenWithMe elindulásával egy időben átfogó online és közösségimédia-kampányt is indít a régió 10 országában: Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szlovéniában, Szerbiában, Bulgáriában, Litvániában, Lettországban és Észtországban.

Magyarországon is indult egy tényellenőrző oldal, amelyről laptársunk, a Privátbankár tavaly írt.