Döbbenet: az egész EU-ban csak nálunk és Romániában nincs még Covid-vakcina

Bár járványügyi szakértők már megkongatták a vészharangot, miszerint Covid-járvány van, Magyarországon még mindig nincs új koronavírus elleni oltóanyag. Érthetetlen, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) – ahogy lapunk elsőként megírta –, miért ilyen roppant későn, csak október 11-én írt ki közbeszerzést 1,1 millió darab vakcinára. A pályázatok beadásának határideje november 11. Ez azt jelenti, hogy az elbírálással, szerződéskötéssel és szállítással együtt november vége előtt nemigen kezdődik el Magyarországon a Covid oltási kampány.

Ezért egyesével végignéztük, hogy az Európai Unió tagországában vajon mi a helyzet Covid-vakcinafronton? Megdöbbentő eredményt kaptunk körképünkből: hazánkon kívül egyedül Romániában nincs új Covid-variánsra kifejlesztett vakcina.

Lássuk, melyik országban, mivel oltanak a Covid legújabb hullámában. Az ugyanis Európában szinte mindenhol kijelenthető, hogy a koronavírusos esetek száma megugrott, vagy épp növekedőben van.

Miért nincs még mindig Magyarországon új Covid-vakcina?!

Ausztria:

A Biontech/Pfizer által továbbfejlesztett Comirnaty JN.1 vakcinából közel 250 ezer darab már nyáron rendelkezésre állt az Orbán Viktor által „Magyarország laborjának” kikiáltott országban, melyből július vége óta 150 ezer védőoltást be is adtak. Október 15-én újabb 190 ezer adagból álló új koronavakcina-szállítmány érkezett, és október 21-től már az új oltási körök is elkezdődtek.

Németország:

Az EU legerősebb gazdaságában az interneten egy kattintással kideríthetik az emberek, mennyire védettek a korábbi oltásuk által. Az országban augusztus 12. óta a Biontech/Pfizer „Comirnaty JN.1” mRNS-vakcinája kérhető, de az amerikai Novavax cég új vakcinaváltozata is elérhető lesz még most ősszel.

Franciaország:

Az újabb Covid-19 elleni védőoltási kampány október 15-én kezdődött az országban, és hangsúlyozzák, hogy a Pfizer/BioNTech új vakcinája mindenki számára 100 százalékban biztosított.

Lengyelország: Október 18-án megkezdődött a Covid-19 elleni védőoltások kiszállítása a 2024/2025-ös szezonra, és október 25-én már oltottak is vele. A lengyel egészségügyi minisztérium szerint a készítmény kiszállítása kissé megcsúszott, pedig a Stratégiai Tartalékok Kormányhivatalában már 300 ezer vakcina várt a sorára, de további 700 ezer darabot szállítanak ki októberben. A lengyel emberek számára a Moderna Spikevax JN.1 0,5 milliteres mRNS oltóanyaga áll rendelkezésre.

Olaszország:

A dél-európaiak újabb Covid-19 elleni védőoltási kampánya szeptemberben kezdődött, az éves influenza elleni vakcina kampánnyal egy időben (ez egyébként minden országra jellemző, hogy összehangolták a kétféle vakcinát). A szeptember 17-i miniszteri körlevél arra is kitér, hogy az országban jelenleg elérhető oltóanyag a Comirnaty mRNS vakcina. A vakcina beszerzését az Olasz Gyógyszerügynökség már július 6-án (!) jóváhagyta.

Spanyolország:

A Közegészségügyi Bizottság felülvizsgálta a 2024-2025-ös szezonban az influenza és a Covid-19 elleni védőoltásokra vonatkozó ajánlásokat, és szeptember 17-én az Egészségügyi Minisztérium ki is adta azokat az őszi oltási szezonra vonatkozóan. A kampány régiónként változik. Van, ahol már szeptemberben megkezdték az idősek és a sérülékeny csoportok oltását, míg máshol csak októberben került rá sor. Madridban például 2024. október 7-2025. január 31. között tart az oltási kampány. Spanyolország oltási lefedettséget pedig transzparensen is lehet követni bárkinek. Spanyolországban is a Comirnaty vakcinát használják, amelynek leírása már augusztusban felkerült a netre, hogy a lakosság tanulmányozhassa.

Szlovákia:

Az Egészségügyi Minisztérium október 1-jétől biztosítja az ország 22 kórházában az ingyenes védőoltásokat, október 15-től pedig a felnőtt háziorvosi, gyermek- és serdülőházi háziorvosi rendelők, valamint a szakrendelők is igényelhetik a Comirnaty JN.1 vakcináját a lakosságnak. Bár az oltásra regisztrálni kell, sokan hiába töltötték ki az űrlapot, nem kaptak időpontot. A tárca szerint a hosszúra nyúlt várakozási idő nem a vakcinák hiánya miatt van, ugyanis van elegendő: jelenleg 88 380 adagot raktároznak. De jó tudni, hogy jelenleg nyolc városban – Pozsonyban, Kassán, Zsolnán, Partizánskén, Komárnán, Bajmócon, Šahán és Michalovcén – regisztráció nélkül is oltanak. Jelenleg 189 embert ápolnak koronavírus miatt a szlovákiai kórházakban, közülük 66-an nincsenek beoltva.

Románia: Keleti szomszédunkban most kezd a Covid-19 járvány tizedik hulláma alábbhagyni, amely hivatalosan több mint 46 ezer új esetet és 227 halálos áldozatot követelt a májusi felfutás óta. Ennek ellenére, „az influenzánál súlyosabb” Covid elleni védőoltásokról mélyen hallgat a román egészségügy. „Az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinák közül egyik sem található meg Romániában a jelenlegi PSD-PNL kormánykoalíció oltásellenes állami politikája miatt” – állítja egy román orvos. Tehát Magyarországon kívül csak itt nincs koronavírus elleni oltás – igaz, nálunk legalább, ha későn is, de télen talán már lesz oltóanyag.

Horvátország:

Déli szomszédunkban már szeptember elején 2880 adag új Covid-oltóanyag érkezett az Isztriai Intézetbe a Pfizer Comirnaty-jéből, amellyel szeptember 10-én el is kezdődött az oltás a rendelőkben, október 30-tól pedig előzetes bejelentkezés nélkül is lehet kérni a vakcinát.

Szlovénia:

A kis Ausztriának becézett országban is a Pfizer Comirnaty oltóanyaga érhető el, amelyből 101 760 adag áll rendelkezésre a 2024/2025-ös szezonra, és további 53 280 adag várható.

Csehország:

Erre a szezonra több mint 700 ezer adag Comirnaty JN.1 oltóanyagot rendeltek a BioNTech/Pfizertől a Covid-19 ellen, ebből több mint 500 ezer szeptember végéig meg is érkezett, további 200 ezret pedig decemberre időzítenek. Az országban a regisztrált Covid-19 megbetegedések napi átlaga jelenleg 1000-2000 között mozog.

Svájc: Szeptember 6-án startolt el a kampány, de kantononként változik az oltási regisztráció, és sok helyen az oltó patikák honlapján is lehet közvetlenül regisztrálni a Pfizer Comirnity-jére és a Moderna Spikevax-ára. Viszont a patikai oltás általában önköltséges, ami nem olcsó, egyetlen Comirnaty oltás körülbelül 77 svájci frank (jelenlegi árfolyamon 33 424 forint), plusz további 20-25 frank minden más (injekció és fogyóeszközök). De sok gyógyszertárnál akár előjegyzés nélkül is lehet az EU-ban csak itt elérhető úgynevezett kombinált oltást (influenza és Covid) kérni.

Hollandia:

Az országos oltási kampány szeptember 16-tól december 6-ig tart a Comirnity-vel. Október 27-ig az oltási szezon óta 1 427 607 Covid-vakcinát adtak be. Ez azt jelenti, hogy a 60 év felettiek körében jelenleg 26,4 százalék az átoltottság. Ehhez tudni kell, hogy a 60 év felettiek személyes meghívót kaptak az egészségügyi minisztériumtól.

Portugália:

A dél-európai országban szintén a Comirnaty-t alkalmazzák, és a 2024/25-ös őszi-téli oltási kampányuk mottója: „Menjetek be oltani”. Az úgynevezett oltóanyag-szállítási terv szerint szeptembertől novemberig a megfelelő ütemben zajlik. Ennek köszönhetően már szeptember 20-án 1,2 millió oltóanyag várt mintegy 3500 oltási ponton (leginkább patikák) a sorára. Ugyanis a portugál Egészségügyi Főigazgatóság úgy döntött, hogy az idei szezon oltási szezonjának kezdetét előrehozza szeptember 20-ra, „mivel általában szeptember végén vagy október elején kezdődik”. És milyen igazuk volt.

Luxemburg:

Itt is nő a Covid-esetek száma, és már el is érhető az új vakcina, amelyet egy néhány hónappal ezelőtt terjesztett változat alapján készítettek. A vakcinák a gyógyszertárakban beszerezhetők, bár Luxemburgban nem minden gyógyszertár nyújt oltási szolgáltatást. Egyedül itt nem sikerült megtudni, melyik vakcinával oltanak idén ősszel Luxemburgban, de a lényeg, hogy itt is elérhető.

Belgium:

Szeptember 23-án indult az oltási kampány. Valamivel több mint 2 millió Covid-19 oltóanyag volt a raktáron Flandriában és dokumentumban foglalják össze az idei oltási szezonra vonatkozó tudnivalókat. A vírusmódosított vakcinák közül a Comirnaty, a Spikevax mRNS-adaptált vakcinák és a rekombináns, adjuváns Nuvaxovid® vakcina áll rendelkezésre az országban.

Ezen kívül Bulgáriában szeptember 11-től oltanak a Comirnativy 84 960 darab vakcinájával, és Cipruson is oltják a sérülékeny csoportokat. Dániában október 1-december 20. között 284 oltóhelyen zajlik a kampány egy frissített, az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott Covid-19 vakcinával. Észtországban szeptember 1. óta áll rendelkezésre a vakcina, Finnországban már augusztusban elkezdtek oltani, és idén ősszel már körülbelül 250 000 Covid-19 oltást be is adtak. Görögországban is Comirnativy-vel oltanak, illetve Írországban is javában zajlik az oltási kampány. Lettországban most ősszel 3500 idős kapott szezonális oltást a Covid ellen. Máltán október 21-december 15. között tart a kampány, és Litvániában is a frissített JN.1 vakcinával oltanak most ősszel. És természetesen Svédországban is van vakcina, október 15-én indult az új oltási kampány.

Bár az Egyesült Királyság már nem EU-tag, de azért megnéztük:

A szigetországban már augusztus 2-án közleményt adtak ki az oltási kampányról, amely szeptember 23-án kezdődött a Pfize/BioNTech és a Moderna új vakcináival. Szerbia sem EU-tag, de nincs is új Covid-vakcina jelenleg az országba.