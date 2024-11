Ezeket az allergéneket szűműzik az iskolai menzákról

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A Magyar Közlönyben megjelent közétkeztetésre vonatkozó EMMI-rendelet módosítása tartalmazza azt is, hogy az 1 és 3 év közötti gyerekek nem kaphatnak 23 százaléknál magasabb zsírtartalmú húskészítményt, valamint hogy a közétkeztetésből kivonják a cukrokat és az édesítőszereket tartalmazó üdítőitalokat és szörpöket is, illetve “a Magyar Élelmiszerkönyv 11. mellékletében foglaltaknak megfelelő gyümölcslén kívül más gyümölcsitalt” nem kaphatnak a gyerekek.

Szakemberek évek óta lobbiznak azért, hogy a bölcsődékben, óvodákban és az iskolákban a közétkeztetésből vonják ki azokat a magokat, amelyek a leggyakoribb allergén összetevők. Szerintük a földimogyorót, a dióféléket és a szezámot is lehet mással helyettesíteni a menzákon. Az egyik legnagyobb közétkeztetést végző cég, a HunGast Csoport 2022 szeptemberétől már kivezette a fentebb említett allergéneket.

Becslések szerint 40 ezer ételallergiás gyerek él Magyarországon, nagyjából 20 ezren vannak, akiknél életveszélyes anafilaxiás reakció alakulhat ki. Többségük a földimogyoróra allergiás, náluk akkor is súlyos reakció lehet a következmény, ha csak érintkeznek az allergénnel.

A hétfői Magyar Közlönyben jelent meg egy 2014-es EMMI rendeletnek a módosítása, amely szerint több allergén összetevő is tiltólistára kerül a közétkeztetésben.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!