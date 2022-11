Hét törvényt fog módosítani az egészségügyi reformjavaslat

Tegnap Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes benyújtotta a parlament elé azt az egészségügyről szóló törvényjavaslat-csomagot, melynek több pontjával nem ért egyet sem a Magyar Orvosi Kamara, sem a Magyar Rezidens Szövetség.

Ismét sokaknak fognak fájni az átalakítások. Fotó: Depositphotos Ismét sokaknak fognak fájni az átalakítások. Fotó: Depositphotos

Mint a törvényjavaslat írja, céljuk: az egészségben eltöltött évek számának további növelése, az egészségügyi rendszer széttagoltságának és a területi különbségeknek a csökkentése, az egészségügyi rendszer összehangolt feladatellátása, a kiszámítható, állandó helyen elérhető orvosi ügyeleti ellátás biztosítása, valamint az Országos Mentőszolgálat szerepének erősítése az országos ügyeleti ellátásban, az egészségügyi ellátás körében az ellátottak által felkérhető személyes segítő igénybevétele, a tartós ápolásra-gondozásra szorulók részére szakápolási központok kapacitásbővítése, az alapellátási praxisok szakmai megerősítése és a területi különbségek kiegyenlítése, egységes alapellátási háttérinformatikai rendszer kialakítása, a többlet gyógyító tevékenység hatékonyabb jutalmazása, továbbá az egészségügyi rendszer működésének átláthatóbbá tétele.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megint jól jár

Ennek érdekében – összeszámoltuk -, a következő törvényeket fogják módosítani:

a szociális igazgatásról és ellátásról

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó adatok kezeléséről és védelméről

az egészségügyről

az önálló orvosi tevékenységről

a helyi önkormányzatokról

az egészségügyi alapellátásról

valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényen is változtatnak majd.

Az egyik legkardinálisabb változás lesz a szakápolás „lepasszolása” a szociális ellátórendszernek, az úgynevezett szakápolási központoknak. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő szerint ezek a módosítások azt jelentik, hogy a feladatokat "az a szociális ellátórendszer venné át, amely - az előző rendelkezés alapján - az állam helyett a hozzátartozókra épülne", s a pénz határozna meg ismét mindent.

Ugyanis a törvénytervezet írja is, hogy „az átvevő fenntartó tájékoztatja majd a beteget vagy törvényes képviselőjét a fizetendő térítési díj szabályairól".

Azaz betegek fognak kiesni a rendszerből, de ápolók is, hiszen közalkalmazotti jogviszonyuk egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át.

Kapcsolódó cikk Kunetz Zsombor: sorsára hagyja a tartós ápolást igénylő betegeket az állam A szociális ellátórendszerre bízná őket a kormány, csakhogy onnan éppen kivonul az állam.

Sőt, ennek kapcsán az is kiderül a törvénytervezetből, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. portfóliója ismét új ingatlanokkal fog bővülni.

Még szokni kell: vármegyei kórház

Aztán a törvénymódosítás kimondja: a városi kórház az a gyógyintézet, amely 0-24 órában betegfogadásra alkalmas és legalább kettő, a miniszter által rendeletben meghatározott szakmában nyújt fekvőbeteg-szakellátást, a vármegyei kórház pedig az a gyógyintézet, amely 0-24 órában biztosít sürgősségi ellátást és legalább öt, a miniszter által rendeletben meghatározott szakmában nyújt fekvőbeteg-szakellátást.

Kapcsolódó cikk Közel 200 helyen szüntetné meg a kormány a háziorvosi ügyeletet A jövőben 81 járásnak 102 ügyeleti központja lenne. Jelenleg csaknem 300 van.

A tervezet többek között szót ejt az egészségügyi dolgozók vezényelhetőségéről is, a háziorvosi praxisok átalakításáról, de arról is, hogy a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról a jövőben az állami mentőszolgálat gondoskodik majd (a fogorvosi ügyelet és Budapesten az alapellátási ügyelet kivételével). De itt sorjázik az a módosítás is, hogy a védőnői hálózat az önkormányzatoktól az állam kezébe kerül, s egészségügyi jogviszonnyal rendelkező védőnőket is bevetnek jövőben. Kérdés, mit szólnak ők ehhez.

Kapcsolódó cikk MOK: "Érdemi kérdésekben az álláspontok nem közeledtek" Megszületett a Magyar Orvosi Kamara véleménye az egészségügyi reformtervezettel kapcsolatban.

A MOK és a rezidensek nem örülnek

Az orvoskamara tegnap az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, az ellátásbiztonságot és az orvosok közellátásban maradását veszélyeztető rendelkezései miatt nem támogatja az egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezet jelen formájának parlament elé terjesztését. Szerintük a háziorvosi rendszer átalakítását az alapellátásban dolgozók magas életkorát is figyelembe vevő, szélesebb előkészítéssel lehet megkezdeni, és a folyamat nem járhat a szerzett vagyoni jogok sérelmével. A szakdolgozók bérrendezését üdvözlik, de a tervezett, erőltetett ütemű átalakítást kockázatosnak tartják.

A rezidensek pedig azt kifogásolták a törvénymódosításokkal kapcsolatban, hogy a szakképzésüket előírt ütemben teljesítők bérét semmiképp se lehessen csökkenteni.