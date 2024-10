Kunetz Zsombor: "Felülne egy olyan repülőre, amit egy autószerelő tart karban?"

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

“Az ügyeleti rendszer egyik legnagyobb problémája, hogy a háziorvosokat - rendelkezésre álló mentőegység hiányában - rendre olyan feladatok ellátására is kötelezik, amelyek meghaladják szakmai kompetenciájukat. Az etikai ügyben érintett háziorvos, 2023. október 01-én, az OMSZ által irányított nyílt rádiócsatornán keresztül nyilatkozatot olvasott fel, amelyben jelezte, hogy szakmai kompetenciáját meghaladó feladatokat nem tud felelősségteljesen ellátni. A háziorvos hangsúlyozta, hogy ezek az utasítások veszélyeztetik a betegbiztonságot.”

"Na dehogy az Országos Mentőszolgálat még vegye is a bátorságot ahhoz, hogy aki ennek hangot ad, és a betegek érdekeinek megfelelően cselekszik, etikai eljárást indítson, na az az igazi cinikus pofátlanság maga!"

"Az elfogadhatatlan, hogy Magyarországon olyan ellátásra is kötelezhető az egészségügyben dolgozó, amely ellátáshoz nincs megfelelő kompetenciája" - jelenti ki Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő Facebook-bejegyzésében.

