Kunetz Zsombor: Totálisan megbízhatatlanok az állami egészségügyi adatok

Ez sajnos tökéletesen bemutatja azt, hogy miért is teljesen megbízhatatlanok az állam, az egészségügyi szolgáltatók által közölt adatok.

„Ez is tulajdonképpen a saját kijelölésük, hiszen a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház neurológiai osztályán a Budapesti Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya rendelet el felvételi zárlatot enterális megbetegedések miatt” – írja Kunetz, aki szerint:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!