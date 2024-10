Már több mint 100 milliárd forint a kórházak adóssága

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A lap szerint a Magyar Államkincstárnak (MÁK) jelentési kötelezettséggel tartozó állami fenntartású kórházakban és szakrendelőkben szeptember végéig 76,5 milliárd forint tartozás halmozódott fel, egy hónap alatt itt is 15,5 milliárd forint növekedés történt. Augusztus végén 61 milliárd forintnyi kifizetetlen számlát görgettek maguk előtt az intézmények - írta a MÁK.

