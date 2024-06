Szomorú mérleg: gigaprofitból ugyanannyi lombikbébi

Hiába mutatnak a Dunamenti REK Reprodukciós Kft. tavalyi számai nagymértékű forgalomnövekedést és nyereséget, mindez nem a lombikbébi-kezelések megugrásának tudható be. Hanem annak, hogy 2023. május 1-jén öt magánklinikát olvasztottak be a cégbe (a Forgács Intézet Kft.-t, a Sterilitás Kft.-t, a Várandós Kft.-t, Róbert Károly Meddősségi Centrum Kft.-t és a Pannon Reprodukciós Intézet Kft-t.). Majd ezt követték újabbak.

Ezek már eleve állami tulajdonban lévő centrumok voltak, amelyeket szintén centralizáltak a folyamatosan bővülő gazdasági társaságba. Név szerint a kaposvári Dr. Domány Sándor Humán Reprodukciós Központot és a Szent János Kórház Budai Meddőségi Centrumot.

A cég ezek után jelenleg már országosan nyolc telephelyen működik és becslések szerint a hazai lombikbébi-kezelések valamivel több mint felét végzi.

Gigacentrumnak gigaprofit

Így értelemszerű, hogy a Dunamenti REK Reprodukciós Kft.-ben központosított klinikák bevételei és nyereségei összeadódnak.

Ilyen egyszerű a magyarázata annak, hogy a nyilvános cégbeszámoló szerint a Dunamenti REK forgalma 2022-ben még nettó 2,4 milliárd forint volt, 2023-ban viszont már 5,3 milliárd. Sőt, a cég a 2022-es 70 millió forintos veszteség után 2023-ban már 826 milliós profitot könyvelhetett el.

A centralizálás természetesen más mérlegadatban is megmutatkozik:

a saját tőke 982 millió forintról 4,6 milliárdra nőtt

a jegyzett tőke 95,4 millióról 3 milliárdra duzzadt

a tárgyi eszközök értéke 1,6 milliárd forintról 5,5 milliárdra nőtt

ingatlanokból és kapcsolódó vagyoni értékű jogokból származó bevétele 28 ezer forintról 246 millióra nőtt

a pénzeszközök értéke 796 millióról 2,5 milliárdra változott

személyi jellegű ráfordításokra 1,1 milliárd helyett 2,8 milliárdot fordítottak

ami nem is csoda, hiszen a dolgozók létszáma megduplázódott, 71 főről 142 főre nőtt

bár a vezető tisztségviselők száma a bővülés ellenére nemigen változott, a 2022-es 29,4 millió forint helyett tavaly már 35,6 millió forintot vihettek haza

a felügyelőbizottság öt tagja (köztük Tűzkő Nándor, az Orbán-család szülész-nőgyógyásza) 2022-ben 5,2 milliót kaptak, 2023-ban viszont már ennek kétszeresét, 10,2 milliót.

A Humánreprodukciós Intézet igazgatója, Dr. Vesztergom Dóra 2024. február 3-án kijelentette: “Magyarországon évente 1 800-2 000 baba születik lombikprogram segítségével, ami nagyjából a születések számának két százaléka.”

Szakértők becslése szerint ennek fele, mintegy 1 000 gyermek fogan évente a Dunamenti REK meddőségi gigacentrum telephelyein végzett kezeléseknek köszönhetően. A cégbeszámolóból ugyanakkor az is kiderül, hogy a kft. tetemes bevétele mellett az állam több, mint egymilliárd forinttal támogatja a kezelésekhez szükséges gyógyszereket is.

Így a Dunamenti REK kezeléseinek eredményeként születő gyermekekre egyenként 6,3 millió forintot költ az állam.

Ez, az inflációt is belekalkulálva aránytalanul magasnak tűnik, hiszen az államosítás előtt ez az összeg mindössze egymillió forint körül mozgott. Erre az egyetlen szakmai magyarázat az lehet, hogy 45 éves korig az intézetek kötelesek elvégezni a szinte eredménytelennek számító kezeléseket is.

Közismert, hogy GDP-arányosan Magyarország költi a legtöbbet egész Európában arra, hogy gyermekvállalásra ösztönözze a családokat, beleértve a meddőségkezeléseket is. Így továbbra is kérdés, hogy a korlátlan finanszírozás ellenére miért nem születik több gyermek, mint korábban? A téma többször is terítéken volt az elmúlt időben a sajtóban. A szakma szerint a születésszámot megduplázni csak az intézeti kapacitások kétszeresére növelésével lehet. Ezért csak remélni lehet, hogy ebből a hatalmas profitból előbb-utóbb újabb telephelyek nyílhatnak és végre valóban több lombikbaba születik.

Mindezzel együtt ebből az esetből még egy érdekes dologra lehet következtetni. Nevezetesen, hogy a korlátlan finanszírozás mellett sem feltétlenül tűnnek el a várólisták, sőt. Hiszen a lombikbébi-kezelések esetében például megnőttek. Ezért, ha korlátlan pénzzel támogatnák a csípő- vagy térdprotéziseket, elképzelhető, hogy a rendszerben továbbra sem lenne kapacitás azok elvégzésére.