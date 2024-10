Pintér Sándorék újabb 13 kórház élére keresnek főigazgatót

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Mindezt úgy, hogy május végéig történt egy 63,4 milliárdos adósságrendezés, valamint júliusban újabb, 41 milliárdos konszolidációt hajtott végre a kormány. Azaz év végére még ezekkel az évközi pénzügyi kiegyenlítésekkel is ismét jóval a 100 milliárd felett lesz a kórházak adóssága – hiába cserélődtek le már egy-két helyen a kórházigazgatók.

„Az egészségügyi intézmények adóssága 2024 októberére átlépte a 100 milliárdos lélektani határt” – mondta a napokban az Economx -nak Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára, aki azt is hozzátette, hogy két orvosegyetemnél brutális mértékben megugrottak az adósságok.

Pintér Sándor különböző indokokkal, de sok helyen a történelmi nagyságú kórházi adósságok miatt vált meg tavaly decemberben 24 kórházigazgatótól. Sokan megkongatták akkor (is) a vészharangot, hiszen a Magyar Államkincstár adatai szerint 2023 november végén 130 milliárd forint volt a kórházak adóssága. Pedig most sem jobb a helyzet, sőt.

Így kijelenthető, hogy az ország 15 kórháza/egészségügyi intézménye közel egy éven keresztül igazgató nélkül működött. Még akkor is igaz ez, ha a felmentett igazgatók helyét általában ott dolgozó, megbízott szakemberek vették át a saját munkájuk mellett.

2023 végén menesztették az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőjét és két munkatársát, majd rögtön utána különböző indokokkal 24 kórházigazgató talpára is útilaput kötött Pintér Sándor belügyminiszter. Nyáron kinevezett pár új vezetőt, de úgy tűnik, most újabb 13 kórház élére keresnek főigazgatókat.

