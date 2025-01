Az ingatlanpiac engedelmeskedhet Orbán Viktornak – váratlan helyeken nőhet nagyot a kereslet

A kereslet havi alakulását tekintve januárban, februárban, áprilisban és decemberben született kimagasló eredmény, 31-40 százalékos volt az éves növekedés üteme. A leggyengébb hónapok közé tartozott a június, amely így is stagnálást hozott.

Emellett a schengeni határnyitás Románia irányába érzékelhetően növelheti a békési ingatlanok iránti keresletet is, különösen a határ túloldaláról érkező érdeklődők körében”

Balogh László közölte továbbá, hogy Békés és Somogy vármegyét jellemezte a legvisszafogottabb élénkülés, ám itt is 7-8 százalékkal nőtt az érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt. „A sereghajtó vármegyék 2025-ben meglepetésekkel is szolgálhatnak. Somogy megye a közeljövőben tovább erősödhet, hiszen az állampapírokból kiszálló befektetők egy része a Balaton környéki ingatlanpiacon landolhat.

Az országon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt a legnagyobb a kereslet növekedése, éves szinten 29 százalék. Szintén jelentősen, 26-26 százalékkal erősödött Csongrád-Csanád és Heves vármegye lakáspiaci kereslete. A budapesti agglomeráció nagy részét lefedő Pest vármegyében és nyugati határvidéken fekvő Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyékben is kiemelkedő, 20 százalékos meghaladó keresletélénkülés történt.

Arra már a tavalyi év elején számítani lehetett, hogy a 2023-as gyenge év után a kereslet és az adásvételek száma is erősödni fog. „2024-ben közel 3,5 millió telefonos érdeklődést mértünk az eladó lakások és házak iránt, ami 20 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Az év eleje, különösen január és február, kimagasló eredményeket hozott. Ez az alacsonyabb hitelkamatoknak és a CSOK Plusz bevezetésének is köszönhető” – mondta az ingatlan.com szakembere.

„A december a várakozásoknak megfelelően visszafogottabb aktivitást hozott a kínálati oldalon. Mindössze 18 ezer friss eladó lakóingatlan-hirdetés jelent meg, ám ez is 3 százalékkal meghaladja a 2023 decemberi szintet. 2024-ben több mint 530 ezer hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők az ingatlan.com-on. Ebből az eladó lakásoké és házaké 255 ezer különböző ingatlanra vonatkoztak, ami éves szinten 4 százalékos növekedést jelent. A tulajdonosok közel 80 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra, ami többéves csúcsot jelent, mert ennél nagyobb eladási kedv csak 2020-ban volt a tulajdonosok körében.” – kommentálta az országos kínálat tavalyi alakulását Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Különösen figyelemre méltó, hogy Budapest kivételével minden megyében nőtt az eladási kedv. Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében kiugró volt a kínálat élénkülése, mert éves szinten 14-14 százalékkal nőtt a friss kínálat éves szinten.

Összességében élénkülést hozott a 2024-es év az eladó lakóingatlanok piacán, és még decemberben is lendületesen zárta az évet az ingatlanpiac. – derül ki az ingatlan.com decemberi kereslet-kínálati összesítőjéből és évértékelő elemzéséből.

Lendületből indulhat 2025 az ingatlanpiacon, a két leginkább lemaradt megyében is felpöröghetnek az események.

