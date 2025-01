Karácsony Gergely Rákosrendező eladásáról: „Ez nettó hazaárulás”

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Csaknem 51 milliárd forint a vételár, akár fél kilométer magas felhőkarcoló is épülhet. Vitézy Dávid kiakadt.

Kapcsolódó cikk Aláírták: eladta a mini-Dubaj területét az állam az araboknak Csaknem 51 milliárd forint a vételár, akár fél kilométer magas felhőkarcoló is épülhet. Vitézy Dávid kiakadt.

Mint arról lapunk hétfőn délelőtt beszámolt, a területre az Eagle Hills akár 250 vagy 500 méteres felhőkarcolót is építhet. A vételárat három részletben fogják kifizetni, az Egyesült Arab Emírségek legalább 5 milliárd eurós beruházást lesz köteles végrehajtani 20239. március 13-áig.

Karácsony posztjában azt írja, „senki, semmilyen üzleti érdekből a budapestiek tudta nélkül és akarata ellenére nem rajzolhatja át ennek a városnak a karakterét, nem rongálhatja épített és történelmi örökségét. Megfizethetetlen luxus felhőkarcolók helyett megfizethető lakások építésére, zöldítésre van szükség a Rákosrendezőn. Pont úgy, ahogy a dubaji milliárdosok érkezése előtt ez a kormány is tervezte. Mi ragaszkodunk a Parkváros koncepcióhoz”.

A főpolgármester szerint a befektetőnek és a kormánynak is a profit az első, nem Budapest Fotó: Facebook / Karácsony Gergely

„a befektetőnek, és ezek szerint a kormánynak is, a profit az első. Nekünk pedig az otthonunk, Budapest”.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!