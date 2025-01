Már meg is vált a vevője a taszári repülőtértől

Szinte biztos, hogy a Frank Liu nevével fémjelzett Chi Fu-csoport napelemparkot is telepít, ám a referenciával gondok vannak.

Lapunk derítette ki, az adásvételi szerződésben a tajvani milliárdos cégcsoportja legalább 200 ezer euró értékű kereskedelmi, ipari és logisztikai célú beruházás végrehajtását vállalta, amihez referenciaként a szintén a Chi Fu-csoporthoz tartozó Most Treasure Kft. beruházását jelölték meg, ami egy 30 megawatt teljesítményű borsodnádasdi naperőművet takar. Csakhogy az a beruházás a mai napi nem valósult meg, az ilyen jellegű beruházásokat nyomon követő honlap azt írja, ennek építése csak az idei évben indulna meg, és 2026-ban helyeznék üzembe.

A terület hasznosítása viszont továbbra is kétséges. Bár a kormányzat eredeti elképzelése az volt, a kijelölt vevő kereskedelmi repülőtérként hasznosítsa a korábbi katonai légibázist, az az ügylet kútba esett. Ezt követően döntött úgy a kabinet, árverés útján keresnek új vevőt, ekkor azonban már „kereskedelmi, ipari és logisztikai célú hasznosításról” szólt a kormányhatározat.

És miután a Billion Up Kft.-nek a légibázison kívül nincs más jelentős vagyona, így egyértelmű, hogy ezt a komplexumot apportálta a leányvállalatba.

Sejtésünk mára bizonyossá is vált, ugyanis a Billion Up Kft. leányvállalatában, a 2023 júliusában alapított Chi Fu Taszár Kft.-ben jelentős sajáttőke-emelést hajtott végre, amit két lépésben tett meg. Egyrészt a leányvállalat 3 millió forintos törzstőkéjét 10 millió forinttal megemelte. Ennek forrása egy 2 milliárd 860 millió 839 ezer 370 forintos apport, ennek a nem pénzbeli hozzájárulásnak a fennmaradó 2 milliárd 850 millió 839 ezer 370 forintos részét pedig tőketartalékként helyezi el az anyacég – derül ki a Cégbírósághoz 2024 decemberében benyújtott dokumentumból.

Ugyancsak lapunk szúrta ki, hogy a Billion Up Kft. 2023-as évről szóló beszámolójában a komplexum nem a beruházások vagy ingatlanok mérlegsoron, hanem – némi meglepetésre – a készletek között szerepel. Ez a számviteli szabályok szerint azt jelenti, hogy egy éven belül meg kíván válni tőle.

Már nem a Billion Up Kft. a tulajdonosa a taszári repülőtérnek. Mint azt lapunk elsőként megírta, a tajvani milliárdos, Frank Liu cégbirodalmához tartozó vállalkozás 2023 júniusában vált az ingatlankomplexum tulajdonosává, amiért bruttó 3,6 milliárd forintot (2,86 milliárd forint plusz áfa) fizettek.

