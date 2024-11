„Döbbenetes fordulat, hogy a Fidesz elvesztette a stabil előnyét”

Kapcsolódó cikk Sokadszor is recesszióba vezette az országot az Orbán-kormány – Ez Viszont Privát Az Ez Viszont Privátban ezúttal Csabai Károly főszerkesztő, valamint Vég Márton és Wéber Balázs újságíró vitatkoztak.

Hann Endre szerint a következő hónapok kérdése, hogy „ebből a kétségbeejtő gazdasági helyzetből mennyire lehet egyáltalán elmozdulni. A legújabb hírek szerint nagyon nagy derűlátásra nincs ok, az pedig kifejezetten az ellenzék malmára hajtja a vizet szerintem, mert most már az emberek türelme lehet, hogy fogytán van”.

Kapcsolódó cikk Negyedmillióan szavazhatnak most olyanok Magyar Péterre, akik a 2022-es választásokra nem mentek el - véli Hann Endre A Medián ügyvezető igazgatója volt a szerdai Klasszis Klub vendége.

