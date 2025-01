A fideszesek többsége szerint is kárt okoz hazánknak Rogán Antal szankciós ügye

Érdekes, hogy még a kormánypártiak közül is csak a kisebbség (41 százalék) várja Rogán azonnali levételét az amerikai szankciós listáról. Összességében csak minden ötödik válaszadó várja Trump beiktatását követően a miniszter azonnali eltávolítását a listáról. A relatív többség szerint semmi nem fog történni, és szép lassan feledésbe merül a történet (45 százalék), míg 34 százalék elhúzódó jogi procedúrára számít.

Hasonló arányban tudják be a történteket a Rogánhoz kapcsolódó korrupciós kockázatoknak (34 százalék), mint ahányan geopolitikai tényezőket (pl. a magyar kormány túlzott oroszbarátsága) látnak a döntés mögött (31 százalék) – derül ki a felmérésből. A kormánypárti táboron belül sokkal nagyobb hangsúllyal jelenik meg a politikai bosszú magyarázata (60 százalék), és az ő táboruk a geopolitikai magyarázatot tartja valószínűbbnek (37 százalék) a korrupciós tényezőkhöz képest (15 százalék).

Még a kormánypárti táboron belül is az előbbi vélemény van tehát relatív többségben (41 százalék) az utóbbival szemben (37 százalék).

A friss közvélemény-kutatás érdekessége, hogy az ügy megítélésében viszonylagos egyetértés van arról: árt Magyarország megítélésének (51 százalék) és csak 21 százalék gondolja, hogy nem árt, mert csak „egy amúgy is leköszönő kormány politikai húzása ez” az USA részéről – írja az Europion összefoglalója.

A számokból kiderül az is, hogy a kormánypártiak táborában alacsonyabb az ügy iránti érdeklődés az országos átlaghoz képest: 31 százalék nem hallott a történtekről és csak 27 százalék van tisztában az ügy részleteivel. Ehhez képest a Tisza-párti szavazók sokkal jobban tájékozottak: 69 százalék tisztában van a részletekkel és csak 8 százalékuk nem hallott az ügyről.

A 16 évnél idősebb lakosság közel háromnegyede (74 százalék) hallott már Rogán Antal szankciós botrányáról, de csak a lakosság alig több mint harmada (35 százalék) állítja, hogy a részletekkel is tisztában van (39 százalék csak szalagcímek szinten van tisztában a történtekkel) – derül ki az eredményekből, amelyekhez az adatokat január 10-12. között vette fel az Europion mobilapplikációs és kiegészító webes adatfelvétel segítségével az Euronews .

