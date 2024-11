A gyermekvédelem „fura ura” nem engedte be Magyar Pétert a nyírszőlősi intézménybe

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

„Magyar Péter, ahogy eddig is, úgy a jövőbeni intézménylátogatások során is betartja a hatályos jogszabályokat és tiszteletben tartja a dolgozók és gyermekek személyiségi jogait” – fogalmaztak.

A közlemény szerint a főigazgató azt is megtiltotta, hogy a nyírszőlősi otthonban dolgozó szakemberek átvegyék a Tisza Párt önkéntesei által a gyerekeknek felajánlott játékokat és mikuláscsomagokat.

Azt írták, az alaptörvény és a vonatkozó jogszabályokkal szembe menve, Cséplőné Gönczi Veronika, a magyar gyermekvédelem „fura ura”, telefonon arra utasította a területi gyermekvédelem vezetőjét, hogy ne engedje be az európai parlamenti képviselőt az intézménybe.

Ahogy a kórházaknál, itt is falakba ütközött Fotó: MTI

