A Miniszterelnökségre vagy Rogán Antalhoz miért nem vonult ki két raklapnyi rendőr?

Ha nem lett volna elég beszédtéma a hazai közéletben Rogán Antal szankciós botránya, vagy éppen az, hogy Orbán Viktor miért is nem megy Donald Trump beiktatására, csütörtök reggel újabb botrány robbant ki: a Központi Nyomozó Főügyészség hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsítja az Integritás Hatóság (IH) elnökét, Biró Ferencet. Ráadásul az ügyészség látványos módon, több helyszínre kiszállva végzett, ahogy közleményük írta, „eljárási cselekményeket” az ügyben, azaz a nyomozók az Integritás Hatóság székházában is iratokat foglaltak le.

Az ügy részleteiről mindenképp olvassák el összefoglalónkat, akár az alábbi ajánlódobozra is kattintva – de mi lehet mindennek a hátterében? A történet mindenképpen sajátos, hiszen az IH-t a kormány állította fel, vezetőit pedig az akkori ellenzéki vélemények szerint egy nem minden probléma nélküli eljárásban jelölte ki. Volt olyan olvasata az IH felállításának, hogy az új hatóság csupán egy, az EU-s pénzek megszerzése érdekében felállított „sóhivatal” lesz, amely valójában nem fog igazi korrupcióellenes tevékenységet folytatni.

„Várjuk az eredményét ennek az egésznek, hiszen nem vagyunk megfelelő információk birtokában, de az látszik, hogy ez egy olyan hatóság, egy olyan ügy, ahol fideszesek által kinevezett személyek ütöttek rajta fideszesek által kinevezett személyeken. Ezt az egész jelenlegi ügyet mi inkább belharcnak látjuk, és most már tényleg elmondhatjuk, hogy teljes mértékben Abszurdisztánban járunk” – fogalmazott a jelenlegi ügy kapcsán is Vadai Ágnes, a DK frakcióvezető-helyettese lapunk kérdésére.

Persze – vethetnénk ellent – miért ne fordulhatna az elő, hogy egy az Orbán-kormány által felállított hatóság vezetője tilosba téved, és a magyar hatóságok lecsapnak rá ezért?

A Miniszterelnökségre miért nem így vonult ki az ügyészség?

Az első dolog, ami ezt a képet árnyalhatja, hogy a Biró Ferenc terhére felrótt cselekmények önmagukban nem igazán indokolnának ilyen látványos, gyors és erőteljes fellépést az ügyészség részéről.

„Ha csak annyi van az ügyészség és a rendőrség tarsolyában, amennyi eddig kijött a gyanúsításra vonatkozó közlemények alapján, akkor ez az intézkedés nagyon aránytalan, azzal szemben, hogy milyen súlyú bűncselekményről van szó. A közlemény alapján 14 millió forintot érintő sikkasztásról vagy hűtlen kezelésről lehet szó, ezzel gyanúsítják Biró Ferencet, az IH elnökét” – hívja fel a figyelmet Ligeti Miklós a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a kérdésünkre válaszolva, aki azt is kiemeli, hogy „ez egy egyszerű megítélésű, nem különösebben összetett, kis tárgyi súlyú, teljeskörűen bizonyítható magatartás”, amelyet a benzinszámlák, a kilométernaplók, illetve néhány vallomás segítségével „körül is lehet bástyázni”.

„Ehhez képest olyan rendőri, ügyészi vehemenciával és túlerővel rohanták le az Integritás Hatóságot, amit nagyon szeretnénk látni akkor, amikor például mi korrupciós ügyekben teszünk feljelentést”

– mutat rá Ligeti, aki azt hozza fel példaként, hogy az erdő nélküli lombkoronasétányok ügyében, amelyek egyenként 60 millió forintba kerültek, közel két éve, 2023. február 23. óta „értelmezhető nyomozási cselekmény nélkül” van – papíron – folyamatban egy a büntetőeljárás.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőnek is feltűnt, hogy mintha ebben az ügyben nagyobb elánnal vetette volna magát a nyomozásba az ügyészség, mint más, a kormánynak esetleg kellemetlenebb ügyekben.

„Orbán utasította a honvédségi repülőgépet, amikor jöttek haza Egyiptomból, hogy szálljanak le Pisában, és nyilvánvalóan magáncélra használták – ő is és a felesége is – ezt a repülőgépet. Ott én tettem feljelentést, először nem is akartak nyomozni, aztán miután a bíróság kikényszerített egy »nyomozást«, végül azt mondták, hogy minden rendben van. De szó sem volt róla, hogy kiszálltak volna a kecskeméti repülőbázisra, vagy a honvédelmi minisztériumhoz, vagy a Miniszterelnökségre, és ott papírokat foglaltak volna le”

– idézi fel Hadházy.

„Konkrétan semmi”, amivel Birót vádolják?

Kérdés, hogy egyáltalán megáll-e az, amivel Biró Ferencet gyanúsítják – és ha igen, ez mennyire súlyos vétség? Hadházy Ákos szerint „nem életszerű”, hogy az IH vezetője béreljen a feleségének egy külön szolgálati autót. A képviselő szerint az ugyan „nem helyes”, ha a feleség beült az igazgató autójába, elment vásárolni, és koccant egyet, de ez „nagyon-nagyon más, mint amit az ügyészség mondott”.

Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke - még mosolygósabban. Valakinek rálépett a tyúkszemére, vagy egyszerűen pont most kapták csúnyaságon?

Ligeti Miklós még ennél is tovább megy. „Ha mindössze azt tudják kimutatni majd Biró Ferenccel szemben, amivel ő védekezik jelenleg, hogy az ügyészségi közléssel szemben nem béreltetett egy autót a feleségének – ami, ha így történt, az valóban nem védhető –, hanem pusztán csak alkalmanként átengedte a saját céljaira szolgáló céges autó használatát a feleségének, tehát a közvetlen családtagjának, akkor az konkrétan semmi büntetőjogi szempontból.”

Ligeti elképzelhetőnek tartja, hogy utóbbi esetleg valamilyen belső szabályzatot sértene, de

„egy valamire való nyomozó vagy ügyész, ha ennyit tud összekaparni egy vizsgálat során, akkor azt mondja, hogy hát ez méreten aluli, ezt visszadobom”.

Az ügyészség még egy dologgal vádolta meg Biró Ferencet, méghozzá azzal, hogy „hivatali helyzetével visszaélve”, azért, hogy az IH igazgatóságának másik két tagját „törvényes jogaik gyakorlásából kizárja, bizonyos jogkörüket a jogszabályokkal ellentétesen korlátozta”.

„Ezt még kevésbé érzem megalapozottnak” – mondja Ligeti Miklós, hozzátéve: „Úgy gondolom, hogy egészen addig, amíg a helyetteseinek meghagyta azt a hatáskörét, hogy távolléte és akadályoztatása esetén őt helyettesítsék, addig nem sértett törvényt az elnök.” Ligeti szerint a törvény csak azt írja elő, hogy az elnökhelyettes helyettesítse az elnököt, és működjön vele együtt a hivatal irányításában. De azt, hogy ennek az együttműködésnek a helyettesítésen túl „melyek a konkrét paraméterei, tartalmi kellékei, azt szabadon határozza meg a szervezeti és működési szabályzatban”. Azt pedig Ligeti „végtelenül bizarrnak tartaná”, ha egy hivatali elnök ellen azért indulna büntetőeljárás, „mert rossz SZMSZ-t csinált”.

Mindenesetre Ligeti szerint a gyanúsítások alapján is erősen túlzónak tűnik a nyomozóhatóság fellépése. „Itt nem egy erőszakos bűncselekményre készülő figurának a magatartását kellett megszakítani, nem egy szökni készülő drogcézár menekülését kellett megakadályozni”. Ligeti szerint ilyen esetekben az szokott történni, hogy az érintett személyt maximum gyanúsítottként beidézik, megkérik, hogy hozzon magával bizonyos dokumentumokat, semmiképpen nem szokás „két raklapnyi rendőrrel” demonstratív módon kivonulni a helyszínre.

Koncepciós eljárás zajlik?

Adja magát a kérdés, hogy akkor mi indokolta ezt a látványos akciót. Hadházy Ákos péntek reggel egy posztjában azt írta, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda kurtán-furcsán lezárta azt a nyomozást, amelyet abban az ügyben indítottak, hogy a 13,8 milliárd forintért beszerzett egészségügyi számítógépes programok Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint sem működnek (vagy egyáltalán nem, vagy nem jól). Azonban az IH a nyomozás lezárása ellenére vizsgálatot indított az ügyben, és erről pont ezen a héten értesítették Hadházyt.

Az is kiderült, hogy az IH a múlt héten pedig egyenesen a Rogán Antal irányítása alatt álló Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) kapcsán is eljárást indított. Ezt maga Biró Ferenc is elmondta péntek reggeli sajtótájékoztatóján, ahol az ő meggyanúsításának időzítését „érdekesnek” nevezte az NKOH elleni eljárás fényében, és ahol arról is beszélt, hogy az ügyészek szerinte „felsőbb utasításra” dolgoztak.

„Ha a péntek reggeli posztom előtt látom Biró Ferenc sajtótájékoztatóját, akkor nyilván még sarkosabban fogalmazok. Az ebben elhangzottak megerősítik azt, amit én is üzenni próbáltam, azaz hogy ez a mostani eljárás lehet egy bosszú is amiatt, hogy az Integritás nem a kormány elvárásait hozza, hanem az én meggyőződésem szerint, amit ilyen csökkentett hatáskörökkel el lehetett várni a hatóságtól, azt úgy tűnik, hogy megcsinálja a hatóság”

– fogalmaz Hadházy Ákos, aki szerint a Biró ellen indított eljárás egyértelműen koncepciós eljárásnak tűnik. A független országgyűlési képviselő úgy véli, hogy nem is feltétlenül a megindított vizsgálatok fájhatnak a leginkább a kormánynak, hanem az, hogy Biró többször, nyilvánosan is jelezte, hogy nem megfelelően működnek együtt az IH-val az állami szervek, és hogy további jogköröket kért az IH megfelelő működéséhez, amelyeket megtagadtak tőle. Mivel ezek a problémák a hivatalos, EU felé tett jelentésekbe is bekerülnek, Hadházy szerint ez veszélyeztetheti a kormány azon törekvését, hogy a korrupcióellenes fellépés látszatát mutatva elérje bizonyos zárolt uniós források feloldását.

Az ügyészségi eljárásnak tehát Hadházy Ákos szerint Biró Ferenc eltávolítása, lejáratása lehet a célja.

„Ezeknek a koncepciós eljárásoknak mindig ez a célja, megpróbálni eltávolítani adott esetben egy vezetőt, lejáratni azt a vezetőt, és ezzel egyben hitelteleníteni, amit a hatóság talál. A harmadik cél pedig egy üzenet, hogy azok, akik megpróbálnának ezzel a hatalommal szemben menni, így fognak járni.”

Sejtetésekkel ne foglalkozzunk?

Ligeti Miklós jóval óvatosabban fogalmaz. Arra a kérdésre, hogy lehet-e köze az IH elnöke elleni eljárásnak a hatóságnak az NKOH viselt dolgai vagy más, a kormányzat számára kínos ügy kapcsán végzett munkájához, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója így válaszol:

„Ezek egyelőre sejtetések. Ezekkel a feltételezésekkel ebben a fázisban nem tudunk, és nem is szabad foglalkozni. Ha ezek bebizonyosodnának, akkor az egyértelmű jele lenne, hogy túl jól sikerült a keleti nyitás, és Magyarországot gyakorlatilag sikerült betolni a volt szovjet Közép-Ázsia valamelyik sztánjába, mert ez azt jelentené, hogy a nyomozóhatóságot és az ügyészséget, egy per egy politikai játszmák részeként használják nyíltan.

De ezen sejtetésekkel szemben abból a tényből kell kiindulni, hogy aránytalanul nagy erővel és vehemenciával lép fel a hatóság egy jelen állapotban saját közléseik szerint is egyszerű megítélésű, egyszerűen bizonyítható, teljes körűen dokumentált magatartással szemben.”

Vadai Ágnes sem akar megalapozatlan következtetéseket levonni. „Az időzítéssel kapcsolatban felmerülhet, hogy a hatóságnál talán Rogán Antal kitiltása kapcsán kezdtek el tevékenykedni. Erről viszont nem tudunk semmit” – mondja.

Mit vittek még el a nyomozók?

Ebből a szempontból is központi kérdés lehet, hogy vajon milyen ügyek iratai szerepelnek a több ezer dokumentumnyi irat között, amelyet a hatóságok lefoglaltak és elvittek az IH-tól.

„Ha itt az történt, amit Biró Ferenc állít, hogy teljesen más hatósági eljárások papírjait is lefoglalták, az még súlyosabbá teszi az egész történetet”

– húzza alá Hadházy Ákos.

„Nem világos, hogy mik azok az ezer oldalnyi dokumentumok, amelyeket elvittek” – hívja fel a figyelmet Ligeti Miklós, aki azt sem zárja ki, hogy az eddig megismert vádakhoz képest az ügyészségnek még van más is a tarsolyában, és ehhez volt szükség ezeknek a lefoglalására is, „de ezt nem tudjuk”.

„De az legalábbis kétséges, hogy két évnyi működés alatt lehet-e ekkorát hibázni, még ha mindenki reggeltől estig csak csúnyaságokat csinál, hogy ilyen mértékű rendőri-ügyészi lerohanás legyen indokolt. Az Egyesült Államok kormányának szankciós döntése alapján még Rogán Antalnak is sokkalta több idő kellett ahhoz, hogy súlyos korrupciós rendszert építsen ki – 2025-ben, és nem két évvel a működésének megkezdését követően vették szankciós listára”

– mutat rá egy érdekes párhuzamra Ligeti Miklós.

Hitelteleníteni, leváltani

Az a tény mindenesetre, hogy a feltűnően gyakran a kormány szája íze szerint eljáró Tényi István ügyvéd feljelentést tett Biró Ferenc ellen, Ibolya Csenge, a Fidesz-frakció szóvivője pedig már egy szombat esti videóban „Brüsszel szemének és karjának” nevezte az IH-t egy videós megszólalásában, amelynek szerinte az lenne a feladata, hogy ürügyeket találjon a Magyarországnak járó uniós források elvonására. Ibolya aztán azzal folytatja, hogy Biró egyelőre nem akar lemondani, és így

„továbbra is ő, a korrupcióval vádolt főellenőr dönti el, hogy mi számít korruptnak Magyarországon. Furcsa, nem?”

Ezek a fejlemények eléggé abba az irányba mutatnak, hogy nem teljesen alaptalan Hadházy Ákos gyanúja, miszerint a kormánynak érdeke az IH és annak elnökének lejáratása, bármilyen általuk feltárt kínos ügy előre is történő hiteltelenítése.

„Nekünk még mindig megvan a bizalmunk abban, hogy ez a hatóság a jó oldalon áll. Egyébként a hatóság egészségének a rendeltetését, működését még az sem befolyásolná, hogyha ezek a csúnyaságok rábizonyosodnának az elnökre. Tehát ettől még igaz az állításunk, miszerint az Integritás Hatóság a magyar államigazgatásban ebben a pillanatban az egyetlen olyan szervezet, amit nem sikerült foglyul ejteni. A bíróságok ugye még őrzik a függetlenségüket, de ott a csúcsszervek, a vezető testületek, a vezetőség már nagyon erősen nyomás alatt állnak” – mondja Ligeti.

De mi történhet most Biró Ferenccel? Az ügyészségi eljárás megy a maga útján, és feltehetően előbb vagy utóbb bíróság elé kerülhet az ügy, de nem feltétlenül maradhat a helyén Biró Ferenc addig, amíg ítéletek nem születnek az ellene felhozott vádakkal kapcsolatban.

„A hivatali visszaélést nyilván azért hozták be a képbe, hogy az eltávolítását esetleg kezdeményezni lehessen. Mert ha hivatali bűncselekmény miatt indul ellene eljárás, akkor az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke kezdeményezheti az eltávolítását bírói úton, még akkor is, ha az eljárás még nem zárult le. A bíróság azonban mondhatja azt, hogy ő nem távolítja el Biró Ferencet”

– vázolja fel a következő lépések lehetséges forgatókönyvét Ligeti Miklós.

Várjuk tehát a további fejleményeket. Kollégánk mindenesetre utánanézett egy kicsit az IH szerződéseinek, és talált is érdekes dolgokat – de semmi olyat, ami egy állami pénzen működő hatóság esetében Magyarországon, 2024-25-ben szokatlan lenne:

Az Átlátszó pedig Biró Ferenc a vagyonbevallásából kihagyott ingatlana, illetve az azon a Hatóság forrásaiból elvégzett munkálatok ügyét vizsgálta meg a hétvégén.

Utóbbi ügyben megszólalt hétfőn Biró Ferenc is.