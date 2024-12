Állítólag hekkertámadás érte a nol.hu-t és a nepszabadsag.hu-t

A ma már a kormánypárti KESMA-hoz (Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány) tartozó, akkoriban Henrich Pecinától épp Mészáros Lőrinchez átkerülő Mediaworks 2016 októberében bocsátotta el a Népszabadság és a Népszabadság Online valamennyi munkatársát, majd szüntette meg Magyarország vezető politikai napilapját, arra hivatkozva, hogy anyagilag veszteséges. Az újság megszüntetésének módját a bíróság később két ítéletben is jogsértőnek minősítette.

November vége óta elérhetetlen a nol.hu és a nepszabadag.hu internetes oldal is, amelyeken korábban a Népszabadság Online archívuma volt fellelhető – szúrta ki a Media1.hu .

