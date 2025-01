Dől a pénz Rogán Antalhoz a találmányából, mi lesz a szankció után?

Rogánt múlt héten vette szankciós listára az amerikai pénzügyminisztérium. A szankció vonatkozna a miniszter céges érdekeltségeire is, azonban a Mobilsign Kft-ben nincsen tulajdonrésze Rogánnak. A téma, illetve a szankció lehetséges következményei szóba kerültek az Ez Viszont Privát legfrissebb adásában is.

Ez jóval meghaladja a politikus miniszterként kapott, jelenleg havit bruttó 3,53 millió forintos fizetését is.

