Előkerült egy vágatlan verzió a Magyar Péter által közzétett hangfelvételből

„A Tisza Párt a továbbiakban nem kíván reagálni a politikai közösségét eláruló, bosszúból hazugságok tömkelegét összehordó, bűncselekményt elkövető, a mai nap is a Fidesz pénzén élő Vogel Evelin állítására” – közölte a párt szintén a hvg.hu-val kedd délután.

Vogel a beszélgetés során elmondta azt is, miként áldozta fel a karrierjét Magyar és a Tisza Párt mellett, és mennyire nehéz újrakezdenie.

Vogel erre azt mondja, nem akart ő senki lenni a pártban, majd itt hangzik el a már ismert mondat tőle, miszerint: „Kérem a pénzem, és szia.” A felvételen továbbá arról is beszél, hogy annak idején, amikor Magyar Péter bement a Partizán műsorába, és ezzel színre lépett, szerinte “bosszúból tette”.

Az első, Magyar által is bemutatott rész előtti másodpercekben Hanzel Henrik például arról beszél, hogy “nem alakult jól a pártkapcsolatotok, de úgy látom, Péter próbálkozik„, majd azt olvassa Vogel fejére, hogy a Tisza Pártban, a szervezeten belül ugyanúgy féltek tőled, a keveréseidtől (…) te is keverted a szart”.

Több érdekesség is kiderült az állítólag Vogel Evelin által készített, kompromittálónak szánt hangfelvétel gyorselemzése során.

A vágatlan, kedden a sajtónak eljuttatott felvételhez mellékelt levél ígérete szerint a Magyar és Hanzel számára “kellemetlen” részeket is tartalmazza.

„Magyar Péter előre akart menekülni, de lebukott”, állítja a névtelen feladótól kedden délután a sajtónak küldött email, amely egy csatolt hangfájlt tartalmazott, és a levélíró állítása szerint a csaknem 1 óra 44 perces felvétel >>az eredeti, teljes, vágatlan felvétel Vogel Evelin és Hanzel Henrik találkozásáról<< – számol be róla a hvg.hu.

A hétfői után kedden egy másik hanganyag is eljutott a sajtóhoz, ez már a vágatlan verziója annak, amit Magyar Péter már vasárnap bemutatott Vogel Evelinről készült hangfelvételnek.

