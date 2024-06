Először kapott ki a Fidesz a külképviseleteken

Először kapott ki a Fidesz a magyar külképviseleteken leadott szavazatok tekintetében, eddig az összes EP választáson nyerni tudott a követségeken is. A június 9-én személyesen, valamelyik külképviseleten szavazó magyarok abszolút többsége (51 százalék) a Tisza pártra szavazott, de saját maga országos eredményéhez képest sokkal jobban szerepelt a Kutyapárt (9,2 százalék) és a Momentum (12,8 százalék) is - írja a Telex.

A lap szerint két párt van ma Magyarországon, amely rendre sokkal gyengébben teljesít a nyugati magyar diaszpórában, egyik a Fidesz, a másik a DK. Ez a két szervezet idén is sokkal rosszabb eredményt ért el a külföldön személyesen leadott voksokban. Messze a saját országos eredményüket alulmúlva kapott mindössze 18,7 százalékot a Fidesz és a 3,8 százalékot a DK vezette baloldali szövetség is. Sokkal rosszabbul szerepelt nyugaton a Mi Hazánk is (2,2 százalék).

A legtöbb magyar Londonban szavazott

Fotó: Depositphotos

Soha ilyen sokan nem vettek részt még EP választáson a külképviseleteken (18661 szavazó), ugyanakkor ők csak az EP választás szavazólapját kaphatták meg a kezükbe.

A Fidesz rendkívül gyenge szereplése azért is némileg meglepő, mert 2019-ben az országosan 53 százalékos listás eredményük mellett a külképviseleteken is kaptak 40 százalékot. Idénre fele annyi szavazójuk sem maradt.

A legtöbben Londonban (2148 fő), Hágában (1464 fő), Brüsszelben (1354 fő), valamint Németország nagyvárosaiban szavaztak.

Magas a rontott szavazatok aránya is. Az NVI szerint több mint 1200 lebélyegzett, de érvénytelen szavazólapot találtak, ami az összes szavazat 8 százaléka.