Gyurcsány Ferenc már túl van az újévi beszédén, az RTL is elárulta, hogy ki lesz a szónok

Magyar Péter újévi szónoklatára kíváncsi, azt az EP-képviselő YouTube-oldalán megnézheti majd . Rajta kívül más politikusok is beszédekkel készültek: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója ugyancsak beszéddel készül, ami Magyar Péter legnagyobb hazugságaira is kitér . Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke pedig már közzétette beszédét. A lényege, hogy próbáljunk meg normálisak maradni. Szerinte rossz irányba megy az ország.

A jelenleg is két színházban és három darabban látható Pásztor Erzsi még mindig örömmel játszik, amikor nincs színpadon főz, piacol és mai napig autót vezet. Évtizedek óta nem hagyja el a derűje és az optimizmusa, ezt a pozitív szemléletet adja át a nézőknek az új év első perceiben

A Media1 megkérdezte a Magyarországon jelenlévő, közéleti tartalmakat is gyártó lineáris tévécsatornákat, tervezik-e, hogy a Tisza Párt vezetőjének köszöntőbeszédét is beiktatják a 2025-ös évet indító szilveszteri-újévi programjukba.

