Hadházy Ákos újabb leleplezése: már a karácsony sem szent

A cég meghívásos pályázat keretében nyerte el a megbízást, ami azért is meglepő, mert Szekszárdtól 35 kilométerre lévő Nagydorogra van a cég bejegyezve, tehát nem egy helyi vállalkozásról van szó. Hadházy Ákos szerint a verseny más tekintetben is furcsa volt, ugyanis nem adott árukra kértek ajánlatot, hanem az 5000 forintos összeget adták meg és kérdezték, hogy mi fér bele. Ő úgy látja, hogy az így beérkezett ajánlatok teljesen összehasonlíthatatlanok, mivel simán lehet, hogy más csomagban kevesebb, de jobb minőségű áru szerepel.

„A csomag tartalmát elnézve bármikor meg lehetne venni ugyanezt a polcról is, akár kicsit olcsóbban is. Ez azt jelenti, hogy a kiskereskedelmi árréssel Horváth Istvánék 3-4 milliót keresnek a szekszárdi nyugdíjasokon” – írta Hadházy Ákos.

A korupcióellenes munkájáról is ismert politikus szerint Horváth István országgyűlési képviselő feleségének bikácsi cége 21 milliós megbízást nyert el a karácsonyi csomagosztásra. Csomagonként 5000 forintért ad cukrot, lisztet, olajat, kekszet, 300 gramm szaloncukrot, kis kávét és teát és egy szelet csokit.

